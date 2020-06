Kristen Stewart sarà Lady Diana nel film "Spencer". E ora la regina trema per i tradimenti

Raccontare in un libro o in un film la vita di una persona realmente esistita non è mai un’impresa semplice. Per forza di cose è necessario selezionare gli eventi ritenuti più importanti, approfondirli e trasporli su una pellicola o tra le pagine di un libro. Inevitabilmente questa scelta ci restituirà una immagine del personaggio narrato ben precisa ma non per questo completa. Lo abbiamo visto molte volte nei film dedicati a Lady Diana. Alcuni, per esempio, si sono concentrati sul suo matrimonio con il principe Carlo, altri sulla sua fine nel tunnel dell’Alma. Ognuna di queste pellicole ha narrato, con alterne fortune di pubblico e di critica, un momento della vita di Lady Diana, mostrandoci la principessa in una fase della sua evoluzione come persona e come donna.

Dalla ragazza ingenua, felice di sposare quello che credeva fosse il principe azzurro, fino alla donna matura ma delusa che continuava a cercare l’amore. Il nuovo film del regista Pablo Larraìn, dal titolo “Spencer” si propone invece di portare sullo schermo la fase intermedia tra la Diana romantica e la principessa amareggiata, tra l’illusione del fiabesco “e vissero felici e contenti” e il sogno spezzato. Nonostante la sofferenza, per la principessa del Galles il momento della separazione e del divorzio non segnarono solo una fine, ma anche un nuovo inizio. Quasi il matrimonio fosse stato una sorta di “bozzolo” che conteneva la farfalla elegante e sofisticata che Lady Diana sarebbe diventata fuori dalla corte e da sola con se stessa. “Spencer” ci fa ritrovare proprio la Diana che sta per staccarsi dal passato per incontrare il futuro.

Del resto Larraìn ha una grande esperienza nel genere biopic. Ha già diretto le pellicole “Neruda”, sul celebre poeta cileno e “Jackie”, in cui ha raccontato le ore successive all’assassinio di John F. Kennedy (film che è valso alla protagonista, Natalie Portman, la terza nomination all’Oscar). Ora il regista ha deciso di concentrare le sue energie su Lady Diana, in particolare sul momento in cui la principessa ha capito che il suo matrimonio con l’erede al trono d’Inghilterra era finito. Non c’era più nulla da salvare. Diana sarebbe diventata la “regina di cuori”, la “principessa del popolo”, la “principessa triste”, ma non la regina consorte di Carlo. Come spiega Vanity Fair Larraìn vuole tornare indietro nel tempo al fine settimana dei primi anni Novanta in cui Lady Diana e il marito realizzarono una volta per tutte che dovevano separarsi per il loro bene, poiché non vi era più nulla tra loro (se mai qualcosa c’era stato) e il tempo li aveva allontanati e cambiati troppo.

Il sito Deadline ha annunciato che sarà l’attrice Kristen Stewart a interpretare la principessa e raccolto le prime parole del regista, il quale ha spiegato la sua scelta sostenendo che Kristen sia “una delle più grandi attrici in circolazione oggi. Kristen può essere molte cose, può essere molto misteriosa e molto fragile e anche molto forte, che è ciò di cui ho bisogno. La combinazione di quegli elementi mi ha fatto pensare a lei”. La Stewart non sembra molto somigliante a Diana, ma questo potrebbe non essere un limite se l’attrice riuscirà a cogliere l’anima della principessa. Secondo il regista Kristen “farà qualcosa di stupefacente e intrigante allo stesso tempo”. Reduce da film come “Underwater” (2020) e “Charlie’s Angels” (2019), Kristen Stewart si trova davanti a una sfida ardua e non vediamo l’ora di vedere la “sua” Diana.

A proposito del nuovo lavoro che sta per affrontare, Larraìn ha dichiarato: “La mia generazione è cresciuta con un’idea molto precisa di quella che è una favola. Di solito il principe trova la sua principessa e la sposa. Quando qualcuno decide di non essere la regina e dice ‘preferirei andarmene ed essere me stessa’ è una decisione enorme, una fiaba sottosopra” e ha proseguito: “Sono sempre stato molto sorpreso da ciò che ha fatto Diana e ho pensato che doveva essere molto difficile da raccontare. Questo sarà il cuore del film” . Secondo Marie Claire l'uscita di "Spencer" potrebbe preoccupare la royal family, in particolare la regina Elisabetta, in un frangente già molto delicato. Lo scandalo Epstein, la Megxit e le conseguenti biografie in uscita su Harry e Meghan stanno già riempiendo le pagine dei giornali.

Ulteriori, possibili rivelazioni sul divorzio tra Carlo e Diana, o anche la semplice narrazione degli eventi non farebbero che risvegliare il passato, alimentando il gossip attorno ai Windsor. Un fuoco che, per la verità, non si è mai spento dalla morte della principessa. Non conosciamo ancora la data d’uscita della pellicola sceneggiata da Steven Knight, ma sappiamo che “Spencer” verrà presentato sul mercato virtuale di Cannes all’inizio della produzione, in programma per il 2021. Questo film sarà uno dei primi a essere realizzato dopo la pausa forzata a causa dell’emergenza coronavirus.