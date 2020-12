L'annuncio di Ficarra e Picone: "Addio a Striscia la Notizia dopo 15 anni"

Striscia la Notizia, ad oggi, è uno tra i programmi più visti e apprezzati del preserale delle reti Mediaset. Il tg satirico ideato da Antonio Ricci da anni è un punto di riferimento per il pubblico del piccolo schermo e, fin dalla sua prima puntata, è stato capace di fotografare l’immagine politica e sociale dell’Italia, raccontando fatti, misfatti e strappando più di una risata. E tanti sono stati i volti noti che hanno condotto il programma. Alcuni sono stati solo di passaggio, altri invece sono rimasti per anni dietro la scrivania di Striscia la Notizia. Come, ad esempio, è avvenuto per il duo composto da Ficarra e Picone che da 15 anni sono stati al timone dello show. Per loro, però, adesso è tempo di volare pagina.

La coppia di comici siciliani, infatti, nel corso della puntata di Striscia la Notizia trasmessa lunedì 30 novembre, ha rivelato un scoop che nessuno si sarebbe mai aspettato. "Oggi è iniziata per noi l’ultima settimana di conduzione", rivela Salvatore Ficarra. "Sarà anche il nostro ultimo anno qui in trasmissione. E non nascondiamo che non è facile dopo 15 anni di trasmissione e dopo 17 di conduzione", aggiunge. Una vera doccia fredda per il pubblico. Entrambi fortemente legati da un sodalizio non solo lavorativo appaiono commossi per l’annuncio fatto in tv.

Alle parole di Ficarra si aggiungono anche quelle di Valentino Picone. "Ringraziamo questa famiglia, perché è di questo che si tratta, che ci ha coccolati e lusingati con il suo affetto, facendoci sentire sempre parte di sé – rivela -. Ma soprattutto ringraziamo Antonio Ricci che ci ha fatto sempre sentire importanti. E poi ringraziamo voi telespettatori che ci avete sopportato. Non escludiamo che prima o poi si possa tornare ma, al momento, passiamo ad altri il testimone".

Non è stato rivelato però il motivo per il quale il duo di comici abbia deciso di lasciare la conduzione di Striscia la Notizia. Ficarra e Picone è da 2005 che hanno diretto il tg satirico di Canale 5. All’inizio dovevano restare solo una settimana e invece sono andati avanti fino al 2020. Nati sotto il segno di Zelig, i due sono stati capaci di raccontare l’Italia con ironia e sagacità. E l’ultimo anno di conduzione è stato segnato anche da diversi imprevisti. Picone, infatti, per qualche settimana è stato costretto a lasciare Ficarra da solo alla conduzione perché positivo al Covid. Al suo posto è intervenuto Sergio Friscia.