L’imbarazzante refuso sui souvenir del Giubileo della Regina

Il Giubileo di Platino è alle porte. Il prossimo 6 febbraio la regina Elisabetta celebrerà i suoi 70 anni sul trono e dal 2 al 5 giugno 2022 tutto il regno sarà in festa. Da mesi la corte si prepara all’evento ma, come spesso accade in queste occasioni, l’imprevisto è dietro l’angolo e stavolta ha la forma di graziose tazze con l’effigie della monarca e una scritta piuttosto improbabile.

Una tazza di…gaffe

Chissà che faccia devono aver fatto i negozianti quando, aprendo gli scatoloni provenienti dalla Cina, si sono accorti che le tanto attese tazze souvenir per i 70 anni sul trono di Sua Maestà recavano un difetto lampante. Sotto all’immagine della sovrana, invece della normale scritta “Platinum Jubilee” , c’era un inquietante, grossolano “Platinum Jubbly” . Il refuso compare su 10.800 pezzi e stiamo comunque parlando di una edizione limitata. Una imbarazzante gaffe per Buckingham Palace, anche perché sembra proprio che nessuno, in fase di produzione, si sia accorto della terribile svista.

Il caso, poi, ha voluto che la parola “Jubbly” avesse pure un significato particolare per gli inglesi. Nello slang, infatti, “lovely jubbly” vuol dire “fantastico” e si usa per replicare a una bella sorpresa, a qualcosa di inaspettato. L’uso di questa espressione si è diffuso grazie a una sitcom britannica andata in onda su Bbc One dal 1981 al 1991 (più degli speciali successivi), dal titolo “Only Fools and Horses”. Sembra che questa serie piaccia molto alla regina Elisabetta, che non si stancherebbe di riguardarla anche in replica.

Però la trama di “Only Fools and Horses” ruota attorno a tre protagonisti con la smania di diventare ricchi: ogni loro strategia per guadagnare denaro implica la vendita di merci di dubbia provenienza e il coinvolgimento in giri abbastanza loschi nell’East End di Londra. Sebbene la sovrana, stando alle indiscrezioni, abbia un debole per il personaggio di Del Boy (è lui a usare spesso lo slogan "lovely jubbly" ), c’è da scommettere che non gradirà affatto l’accostamento tra i souvenir di qualità di Buckingham Palace e gli espedienti discutibili narrati nella sitcom.

Solo per veri collezionisti

Il Palazzo ha pensato di ritirare dal mercato le tazze con il refuso, ma così la Corona avrebbe preso migliaia di sterline. In fondo sviste di questo tipo non sono così rari. Al contrario: rappresentano un’occasione imperdibile per i collezionisti. Pensiamo alla numismatica, per esempio e agli errori sui francobolli, o sulle monete da collezione, che ne fanno aumentare il valore. Forse pensando a questo la Wholesale Clearance UK, che si occupa proprio della vendita di merci difettose a un prezzo inferiore ha deciso di rilevare le tazze imbarazzanti, per immetterle di nuovo sul mercato a 4 euro circa.

La ditta è stata lungimirante. C'è la concreta possibilità che le tazze acquisiscano valore nel tempo e diventino un vero e proprio oggetto da collezione che appassionati da tutto il mondo si contenderanno. In questo caso l’errore non è qualcosa da nascondere o riparare, ma un dettaglio da valorizzare, anche perché è il ricordo bizzarro e increscioso di un evento storico. Presentando i souvenir la Wholesale Clearance UK ha detto: “Se siete fan della Regina e di Del Boy, sarà come cogliere due piccioni con una fava”. Per ora i proverbiali piccioni con la fava sono stati colti dalla scaltra ditta.