L’indiscrezione: "Kate Middleton sente la mancanza di Harry"

Da quando è scoppiato il caso Sussex i tabloid hanno dato un certo rilievo alla questione del rapporto tra Kate Middleton e il principe Harry. Stando alle indiscrezioni tra i due cognati ci sarebbe stato un grande affetto fin dal primo momento. Kate e Harry si capirebbero al volo e tra loro non sarebbero mai esistite tensioni. La duchessa di Cambridge avrebbe trovato nel principe non solo un amico, ma un fratello. Tra loro si sarebbe creato un legame speciale, fatto di complicità e perfino di scherzi goliardici. Per esempio il magazine Amica racconta che durante il Trooping The Colour del 2011, mentre tutta la royal family era riunita sul balcone di Buckingham Palace, Harry avrebbe dato un pizzicotto al lato B di Kate Middleton, suscitando lo spaventoso imbarazzo di quest’ultima.

Oppure potremmo ricordare la finta gara di atletica a cui William, Harry e Kate Middleton hanno partecipato per sostenere la charity Heads Together nel 2017. Tutti e tre scanzonati e sorridenti. Impossibile dimenticare, poi, che il secondogenito di Lady Diana e del principe Carlo è stato l’emozionatissimo e divertito testimone alle nozze di William e Kate, il 29 aprile 2011. Mentre la duchessa di Cambridge percorreva la navata centrale di Westminster Abbey nel suo splendido abito di pizzo firmato Alexander McQueen, il principe Harry si voltò verso il fratello e, sorridendo del suo nervosismo, avrebbe sussurrato: “Beh, è bellissima, questo posso dirtelo”.

Eppure, come ci spiega il giornale Grazia, all’inizio Harry sarebbe stato geloso del fatto che il fratello avesse trovato l’anima gemella. Dopo una missione di 20 settimane in Afghanistan nel 2013, il duca di Sussex ammise: “Prima di venire qui ero molto geloso di mio fratello”. Questo sentimento sarebbe nato dalla consapevolezza che il principe William avesse una persona su cui contare quando tornava a casa, mentre Harry si ritrovava solo con i commilitoni. Eppure Kate Middleton non sarebbe mai stata d’intralcio nel rapporto tra i due fratelli. Al contrario, secondo i tabloid la duchessa sarebbe stata il vero collante tra William e Harry dopo la morte di Lady Diana. Almeno fino all’arrivo di Meghan Markle.

Una parte della stampa britannica non è sempre stata buona con la duchessa di Sussex e le imputerebbe l’allontanamento di Harry da William e dalla royal family. Le voci che si rincorrono tra i corridoi dei palazzi reali sostengono che Meghan sarebbe riuscita a spezzare anche il legame tra il marito e Kate Middleton. Insomma, la Markle sarebbe una specie di Yoko Ono dei Windsor. Vanity Fair America rivela che la duchessa di Cambridge avrebbe “preso male” il trasferimento del cognato in Canada e che in questo periodo sarebbe “molto triste” , poiché consapevole che i vecchi tempi in cui lei, William e Harry erano un “trio felice” non torneranno più. Kate Middleton soffrirebbe anche a causa del gelo calato tra suo marito e suo cognato.