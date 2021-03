"Ha gettato un'ombra su di me". Perché Kate non perdonerà mai Meghan

Il principe William e Kate Middleton non riuscirebbero a voltare pagina, ad assorbire il colpo dopo le affermazioni di Harry e Meghan Markle ai microfoni di Oprah Winfrey. Le polemiche riguardo l’intervista dei Sussex non si placano, benché siano ormai passate alcune settimane da questa vera e propria esplosione mediatica che ha travolto la royal family. Un insider ha dichiarato a US Weekly che i duchi di Cambridge sarebbero rimasti “scioccati dopo aver sentito le parole di Harry e Meghan” .

In particolare Kate Middleton. Pare, infatti, che quest’ultima sia delusa dal comportamento della cognata, talmente amareggiata e "inorridita e mortificata" , questo i termini usati dall'esperta Katie Nicholl sul magazine Ok!, da ritenere che non si possa più tornare indietro. A questo proposito la fonte ha rivelato: “Kate non la perdonerà mai per aver gettato un’ombra su di lei”. Durante l’intervista Meghan Markle ha voluto precisare un episodio su cui i giornali hanno scritto molto ma, a suo parere, senza arrivare alla verità. Una presunta lite tra lei e Kate, avvenuta alla vigilia del royal wedding dei Sussex, nel 2018.

Stando ai racconti dei tabloid Meghan avrebbe fatto piangere la cognata. Oggetto del contendere un paio di calze che la principessina Charlotte avrebbe dovuto indossare il giorno del matrimonio per essere perfetta nel suo ruolo di damigella. L’ex attrice, però, stravolge completamente il racconto, dando una versione dei fatti totalmente stravolta. Sarebbe stata Kate Middleton a far piangere lei e non il contrario. All’epoca dei fatti né la duchessa di Sussex né quella di Cambridge rilasciarono dichiarazioni in merito, rispettando il protocollo che, in casi del genere, consiglia vivamente il silenzio. Durante l’intervista la Markle, invece, ha voluto sottolineare: “Non sto raccontando questi fatti per denigrarla. Credo che sia molto importante che la gente sappia la verità” .

Peccato, però, che una simile rivelazione, fatta ad anni di distanza, metta comunque in cattiva luce Kate Middleton, instillando nella mente delle persone il dubbio. Certo, Meghan Markle ha spiegato che Kate si sarebbe scusata e le avrebbe mandato dei fiori, ma questo cambia poco. La duchessa ha anche commentato: “Se ami me non devi odiare lei e se ami lei non devi odiare me”. Tuttavia le dichiarazioni dei Sussex, compresa quella sulla presunta incomprensione tra le cognate, hanno ottenuto proprio l’effetto di spaccare in due l’opinione pubblica, creando un divario sempre più profondo tra ammiratori e detrattori delle duchesse.

Kate Middleton, poi, non può difendersi. Ha le mani legate dal protocollo. Non può, semplicemente, rilasciare delle dichiarazioni come ha fatto Meghan, scegliendo una conduttrice di fama planetaria come Oprah Winfrey. Le regole di corte sono molto chiare su questo punto. Le questioni famigliari devono (o, almeno, dovrebbero) rimanere private ed essere risolte tra le mura di Palazzo. Meghan Markle lo sa perfettamente e avrebbe colpito Kate pur sapendo che quest’ultima non avrebbe potuto ribattere pubblicamente alle accuse. Secondo la fonte questo sarebbe un altro grave motivo di attrito tra le due donne e una delle ragioni per cui la duchessa di Cambridge non vorrebbe sentir parlare di perdono.