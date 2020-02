L’insofferenza del Principe Harry dopo la Megxit. "Sente la mancanza di casa"

Era prevedibile che la felicità per il Principe Harry, dopo la fuga volontaria in Canada, avrebbe avuto le ore contante. L’ex Duca di Sussex è sempre stato uno spirito indomito, è sempre stato una vera e propria testa calda e ora, secondo le prime indiscrezioni, pare che stia soffrendo molto la mancanza di casa, di Londra e di tutti gli affetti che avrebbe lasciato nella City. La vicinanza di Meghan e di Archie non basta. A quasi un mese dall’annuncio della Megxit, il Principe Harry ora sta cominciando a comprendere le ragioni del suo gesto e sta comprendendo anche il prezzo che c’è da pagare per aver rinunciato al titolo reale . Ma adesso non si può più tornare indietro.

Come ha riportato il Mirror, una fonte anonima ma vicina la Principe Harry, avrebbe confermato i rumor e le indiscrezioni delle ultime ore. L’ex Duca è insofferente, è costantemente triste e sconsolato, e continua a inviare messaggi su WhatsApp ai suoi amici che ha lasciato a Londra. Non riesce proprio a voltare pagina e non riesce proprio a rendersi conto che questo non è il modo giusto per affrontare la situazione. "Sta usando l’app di messaggistica come non lo aveva mai fatto prima d’ora – rivela la fonte al tabloid -. È molto attivo. Continua a mandare foto, video e messaggi divertenti agli amici. Ha ripreso a contattare persino alcuni amici che non sentiva da tempo". Il Principe Harry, prima di conoscere Meghan, era il re dei party. Aveva una vita dissipata e sregolata, ma per fortuna la Regina (e l’amore) lo hanno messo in riga. Non sta ricadendo nelle vecchie abitudini, sente solo la voglia di parlare con il suo vecchio gruppo di amici, anche se questa insofferenza, alla lunga, potrebbe creare una frattura nel suo rapporto con la Markle.

"Il principe è consapevole della sua scelta e sa benissimo che trasferirsi in Canada significa allontanarsi da tutto e da tutti. Sta facendo di tutto per non assottigliare il filo con la sua vecchia vita nel cuore di Londra – aggiunge la fonte -. Perché è convinto che voltare le spalle al suo passato è come perdere se stessi, è come non avere più radici". Tanti sono i professionisti che oggi sono sobillati dai messaggi del principe. Dall’agente Nick Collins, al manager Andrew Meyer, fino a Guy Pelly. Lui è il proprietario di alcuni club di Londra dove Harry era solito recarsi quando era single.