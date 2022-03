Al Bano adesso si sfoga: "Fili tagliati, pali tolti..."

Si è trattato di un vero e proprio raid quello messo a segno da sconosciuti nella notte tra il 20 e il 21 marzo nei vigneti della tenuta di Cellino San Marco di proprietà di Al Bano Carrisi. Un furto da oltre tremila euro in materiale in ottone utilizzato nelle vigne di Negramaro prodotto dal cantante nella campagna brindisina.

È stato lo stesso Al Bano a raccontare alla stampa locale quanto avvenuto nella notte tra domenica e lunedì scorso, quando i ladri hanno trafugato pali in ottone e danneggiato un intero vitigno: " Tu fai le cose per bene. Dedichi tanto tempo alla tua terra e lo fai con amore e passione. Poi, però, di colpo arriva chi invece distrugge il tuo lavoro: hanno tagliato fili, tolto i pali, creando un danno all'interno dei vigneti, oltre che un disservizio ".

In poco tempo i malviventi sono riusciti a rubare oltre duecentoquaranta pali in ottone, sradicandoli dal vigneto di uva Negramaro, che si trova in contrada Bosco. Un bottino del valore di circa 3500 euro. Sul furto al momento stanno indagando i Carabinieri di Cellino. La zona è già stata oggetto di saccheggi negli scorsi mesi. Altri agricoltori e viticoltori della zona hanno denunciato infatti azioni simili dove, sempre più spesso, sono i materiali in metallo come ferro, rame e ottone a fare gola ai ladri.