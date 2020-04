Lady Cassano e l'allenamento esplosivo: Carolina mette in risalto il lato B

Antonio Cassano sta trascorrendo la sua quarantena forzata con la moglie Carolina Marcialis e i due figli maschi Christopher, che è nato nel 2011 Lionel, in onore di Lionel Messi, ato nel 2013. Il fuoriclasse della Sampdoria si è sposato con la pallanuotista ligure nel 2010 con un matrimonio misto in quanto ateo. FantAntonio negli anni ha sempre incensato la sua consorte in diverse interviste: "Carolina? Donna e mamma speciale. Mi ha cambiato come uomo. Di meglio non c’è. Chi comanda in casa? Lei. Sono riuscito a sventare una vacanza in camper in Grecia ma comanda lei, non c’è dubbio".

Cassano in un'intervista rilasciata anni fa alla Gazzetta dello Sport spiegò: "Prima ero malato di sesso, andavo più o meno con tutte. Poi mia moglie mi ha salvato. Ho capito che Carolina sarebbe stata la donna perfetta per me quando mi ha fatto aspettare un mese e mezzo per darmi un bacio a stampo. Mi ha guarito dalla mia malattia per il sesso" .

Carolina ha fatto breccia ormai da anni nel cuore di Cassano ma anche dei suoi tanti follower dato che la sexy pallanuotista di Genova vanta un discreto seguito su Instagram con oltre 80.000 seguaci che non perdono tempo per commentare le sue tante foto e video che la ritraggono durante la giornata. La Marcialis che gioca Rapallo e fa parte della nazionale italiana di pallanuoto si sta allenando anche in questo periodo di quarantena e tiene informati i suoi fan con una serie di video e foto che la ritraggono durante gli allenamenti.

L'ultimo video e soprattutto l'ultima foto che ne mette in risalto il lato B ha mandato in visibilio i suoi follower con oltre 8000 like e una serie infinita di commenti. Chissà cosa ne penserà Antonio Cassano di tutto questo seguito della moglie Carolina che nel corso degli anni ha sempre dimostrato di essere un anti wag per eccellenza, una ragazza riservata e seria che non ha mai avuto uscite a vuoto.



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?