Lady Correa e la dichiarazione d'amore: "Adoro tutto dell'italia"

La pandemia da coronavirus ha costretto tutti i giocatori di Serie A in quarantena e tra loro c'è anche Joaquin Correa, 25enne argentino della Lazio. L'ex di Sampdoria e Siviglia si trova dunque a Roma con la sua fidanzata Desirè Cordero che invece si trova in Spagna impossibilitati a potersi ricongiungere per via delle forti limitazioni poste tra Italia e Spagna, due della nazioni più falcidiate dall'ondata del virus.

I due sono dunque separati con l'attaccante della Lazio che nei giorni scorsi ha palesato la sua voglia di rivedere la sua amata con un post d'amore su Instagram. Desirè si trova a Siviglia, a casa dei suoi genitori, dopo essere tornata da un viaggio a Los Angeles e con i suoi oltre 230.000 ha voluto interagire attraverso una Instagram Story raccontando la sua quarantena: "Passo le mie giornate a leggere, giocare con i cani, allenarmi, e sto con i miei. Parlo con mio padre e aiuto mia madre nelle faccende domestiche. Poi ovviamente mi sento tramite videochiamate con Joaquin".

Desiré ha poi incensato l'Italia dato che con il suo Joaquin vive a Roma: "Dell’Italia adoro tutto: mi piace il cibo, la cultura che si respira in ogni città, il caffè, la pizza, il clima, la gente. Mi piace anche il mare e l’oceano". Chiusura dove ha raccontato come ha conosciuto il suo attuale fidanzato: "Come ho conosciuto Correa? A Siviglia, nel febbraio 2017. Siamo insieme da tre anni, sono spesso fuori per lavoro ma la distanza non è mai stata un problema. E’ molto difficile stare lontani”.

Desireé Cordero è una delle donne più belle di Spagna ed ha un grande seguito sui social. La giovane modella ebbe una relazione con CR7, nell'estate del 2016, ma finì dopo poco con i due che hanno smesso di seguirsi reciprocamente sui profili social e con l'ex United e Real Madrid che si è poi unito alla sua nuova compagna Georgina Rodriguez. In questi giorni lady Correa sta facendo impazzire i tanti follower su Instagram con i suoi sexy allenamenti che coinvolgono ogni giorno diversi suoi seguaci che non perdono tempo per mettere like e commentare.



