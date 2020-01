L'ex maggiordomo: "Lady Diana avrebbe appoggiato le scelte di Harry e Meghan"

Da quando è scoppiato lo scandalo Sussex gli esperti reali e le persone comuni incuriosite dalle vicende della royal family inglese si chiedono cosa avrebbe pensato Lady Diana delle scelte del principe Harry e di Meghan Markle. Se per l’ex chef di corte, Darren McGrady, la principessa del Galles non avrebbe mai approvato il “passo indietro” di Harry rispetto ai suoi doveri reali, di tutt’altro avviso è l’ex maggiordomo di Diana, Paul Burrell.

Paul Burrell ha lavorato dapprima per la regina Elisabetta poi, dal 1987 fino alla tragica morte, per Lady Diana. Come riporta Vanity Fair Burrell non ha mai nascosto la sua simpatia per Meghan e diverse volte ha paragonato la duchessa di Sussex all’indimenticata Lady Diana, rivelando le difficoltà della vita a corte. Esprimendo le sue opinioni Burrell ha distinto i diversi background di Diana e di Meghan, tenendo conto che al momento dei royal wedding la prima era solo una ragazzina abbastanza sprovveduta e giovanissima, la seconda una donna più matura e realizzata dal punto di vista professionale. Ciononostante Burrell rintraccia molti punti in comune tra le due.

Nel documentario di Channel 5 “Kate V Meghan, Princesses at War”, l’ex maggiordomo ha dichiarato: “Meghan è una donna forte e indipendente che si è trovata a far parte della famiglia più tradizionalista di sempre, la Famiglia Reale. La principessa Diana era cresciuta in una casa grande come Buckingham Palace, eppure si è persa anche lei” e ha spiegato: “Buckingham Palace è un campo minato per chiunque vi entri per la prima volta”. Riferendosi alla vita di Meghan alla corte britannica ha sottolineato che i Windsor “non erano molto gentili con questa ragazza. Chi vorrebbe far parte di quella famiglia?”

Ora Paul Burrell fa un passo in più pubblicando su Instagram una lettera inedita di Lady Diana a lui destinata e provando a interpretarne le parole. Secondo l’ex maggiordomo nella missiva la principessa del Galles non dimostrerebbe solo l’amore verso i suoi figli, ma anche il desiderio che prendano la strada più giusta per loro, in maniera libera e consapevole, senza pensare a cosa direbbero la regina Elisabetta o il principe Carlo.

Nella lettera leggiamo: “Amo da morire i miei ragazzi e spero che i semi che ho piantato cresceranno e porteranno forza, conoscenza e la stabilità necessarie”. Secondo Paul Burrell in queste poche parole Lady Diana riaffermerebbe la sua volontà e la speranza che William e Harry possano diventare adulti liberi da ogni condizionamento, in grado di pensare con la loro testa e, se necessario, di allontanarsi dai Windsor al momento di scegliere ciò che li rende davvero felici. Nel post Instagram l’ex maggiordomo dichiara: “Sono le parole di amore incondizionato di una madre appropriate oggi come lo erano quando sono state scritte, più di 24 anni fa”. La lettera pubblicata è corredata da una foto di Lady Diana insieme a William e Harry, la stessa che venne pubblicata come Christmas Card nel 1995.

Le frasi scritte da Lady Diana potrebbero rappresentare uno sguardo attento e lungimirante sul futuro. La principessa conosceva le insidie di Buckingham Palace, forse aveva già percepito i cambiamenti sociali che avrebbero modificato anche l’immagine della royal family. Può darsi che tutto questo la preoccupasse e, nello stesso tempo, le infondesse la forza di credere che i suoi figli avrebbero potuto un giorno godere della libertà personale che lei non aveva avuto del tutto e della felicità che le era stata negata dagli eventi. Harry e Meghan hanno scelto il loro futuro. Non sappiamo quanto questa decisione sia stata programmata da entrambi. Ormai ciò che doveva succedere è successo e solo il tempo ci dirà se il principe Harry ha fatto la cosa giusta e conquistato la serenità a cui aspirava anche Lady Diana.