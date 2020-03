"Nel giorno delle nozze Lady Diana era distratta da Camilla"

Di giorno in giorno spuntano nuovi dettagli e nuovi retroscena sulla vita di Lady Diana. Una vita che per la principessa triste è finita troppo presto e nel peggiore dei modi. Però il suo lascito e la sua eredità è quello che conta, vive attraverso le buone azioni e vive attraverso William ed Harry. Sta di fatto però che, ancora oggi, le vicissitudini di palazzo negli anni in cui Lady Diana è stata sposata con il Principe Carlo, restano avvolte nel mistero. Molti sono i fatti, le indiscrezioni e i pettegolezzi, ma poche le conferme. Un documentario che è stato trasmesso, di recente, sull’americanissima CNN avrebbe alzato il velo sulla vita della Principessa.

Dal titolo "The Windor" e raccontato dalla voce dell’esperta Sally Bedell, studiosa della vita di corte, il documentario si focalizza sul giorno del matrimonio tra Lady D. e il Principe Carlo, rivelando un retroscena destabilizzante che avrebbe rovinato la già traballante stabilità emotiva della coppia. Le celebrazioni si sono svolte il 29 luglio del 1981 nella cattedrale di St. Paul e, come ha rivelato l’esperta, "mentre Diana si avvicinava all’altare tra gli invitati ha riconosciuto Camilla e rimase profondamente sconvolta". Un colpo basso per la neo-principessa e, come ha affermato l’esperta, da quel momento in poi aveva già compreso che il suo matrimonio sarebbe stato infelice. "Non riuscì a concentrarsi sulle nozze – aggiunge -. Aveva di fronte solo l’immagine di Camilla". E non c’era da stupirsi anche perché, poco prima delle celebrazioni, Lady Diana aveva scoperto di un regalo che Carlo aveva ricevuto da Camilla. "Ha ricevuto una coppia di gemelli con le iniziali di G e F. Erano i soprannomi con cui i due amanti si punzecchiavano nell’intimità".

Queste confessioni si ricollegano a tutte chiacchiere che sono susseguite negli ultimi istanti di vista di Lady Diana. Infatti, come è stato rivelato da amici fidati della principessa e da fonti vicino al Principe Carlo, entrambi erano consapevoli che il loro non sarebbe stato un matrimonio felice. C’erano delle regole da rispettare, delle imposizioni da parte della Sovrana e non si poteva assolutamente remare contro un veto di Elisabetta. "Carlo diceva sempre che sposava Diana per il bene del suo paese", aggiunge Sally Bedell. "Lui, nel giorno del matrimonio, pianse alla finestra di Buckingham Palace". Solo nel 2003 il principe ha sposato la sua Camilla e, tra alti e bassi, i due reali inglesi vivono ancora il loro sogno d’amore.