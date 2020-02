Lady Isco manda in tilt i suoi follower sui social

Isco è uno dei giocatori con più talento del Real Madrid. Il 27enne spagnolo dopo essere cresciuto nel Valencia e dopo aver disputato una stagione in prima squadra è approdato al Malaga dove in due stagioni si è fatto conoscere al grande calcio. Con il club andaluso ha messo insieme 84 presenze e 17 reti al suo attivo e nell'estate del 2013, a soli 21 anni il Real Madrid si accorge di lui e investe una cifra vicina ai 30 milioni di euro per strapparlo al Malaga.

Isco è alla sua settima stagione tra alti e bassi al Real Madrid: ha giocato 297 partite, ha realizzato 48 reti ed ha vinto tutto quello che si poteva vincere, da protagonista: un campionato, una Coppa di Spagna, due Supercoppe di Spagna, quattro Champions League, tre Supercoppe Europee e quattro mondiali per club.

Il giocatore spagnolo è stato più volte nel mirino di diversi club europei tra cui tutti i più importanti club italiani: Inter, Milan e soprattutto la Juventus, infatti, sono stati più volte sulle tracce dell'ex Valencia e Malaga che a fine anno potrebbe davvero lasciare la Spagna per testare una nuova avventura in un nuovo campionato come la Premier League o la Serie A.

Isco è anche nel giro della nazionale spagnola con cui ha messo insieme 38 presenze condite da 12 reti: il suo obiettivo è quello di essere convocato per l'Europeo del 2020 dal commissario tecnico spagnolo Luis Enrique con le Furie Rosse che sono una delle nazionali favorite alla vittoria finale.

Il classe 92 di Benalmadena sta vivendo un ottimo momento in campo e fuori dato che è sposato con la sexy modella attrice spagnola Sara Salamo, sua coetanea, molto famosa in Spagna. Lady Isco ha molto seguito sui social network con oltre 800.000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante foto e video sensuali e mai volgari che la ritraggono in scene di vita quotidiana e lavorativa.

Il post di ieri a San Valentino, nella giornata degli innamorati, ha scatenato i suoi fan dato che Sara ha postato una foto con marito e figlio con la seguente didascalia: "Il giorno degli innamorati. Vi amo, ragazzi miei". L'istantanea ha raccolto oltre 65.000 like e una serie infinita di commenti di ogni genere per esaltare un coppia che sta dimostrando di fare faville e di andare ancora molto d'accordo.



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?