Lady Kakà annuncia: "Aspettiamo un figlio"

Ricardo Kakà è stato uno dei calciatori brasiliani più forti di questo secolo e con la maglia del Milan ha incantato per diverse stagioni. Il 37enne brasiliano che compirà 38 anni tra dieci giorni il 22 aprile è rimasto molto legato all'Italia e soprattutto al club rossonero. L'ex Real Madrid e San Paolo ha divorziato dalla prima moglie ma qualche mese fa ha sposato la sua nuova fiamma Carolina Dias.

I due si sono sposati nel novembre del 2019 con la bionda modella compagna dell'ex attaccante del Milan che aveva informato tutti i suoi follower con un post entuasiasta: "È così bello sposarsi, ragazzi! È un lavoro infernale, ma è divertente. Voglio sposarmi ogni 5 anni. Kaka, te l’ho detto, giusto? Preparati" . A distanza di mesi compagna di Kakà aveva scritto agli amici presenti al loro matrimonio: "Rivedere le foto del nostro matrimonio che è stato SUPER pacifico, come potete vedere. Ho una montagna di foto per prendere in giro gli amici fino al 2050".

Carolina e Ricardo, però, a distanza di cinque mesi da loro lieto evento hanno voluto dare una lieta notizia ai loro follower: aspettano un figlio. Per l'ex Real Madrid e Milan si tratta della terza volta mentre per sua moglie si tratta la prima volta: "Grazie Gesù per il sacrificio dell'amore, per essere vivo in noi e per essere un rinnovamento quotidiano di speranza e buon umore, grazie per sostenerci con la tua mano potente, grazie per il miracolo della vita e per la forza soprannaturale di essere in grado di generare una vita! Sono felice di condividere finalmente un po' di questa immensa gioia qui intorno! buona Pasqua e che lo spirito santo regni nelle nostre vite!".

Il post della Dias ha raccolto la bellezza di 44.000 like e una serie infinita di commenti da parte dei suoi tantissimi follower su Instagram che sono arrivati oggi a quota 528.000. A commentare la notizia anche la sexy compagna di Cristiano Ronaldo, Gerorgina Rodriguez che è già mamma e che ha voluto essere vicina a Carolina in un momento così bello della sua vita. Per ora non si sa nulla circa il sesso del futuro nascituro o della futura nascitura ma nelle prossime settimana, quasi certamente, i seguaci della coppia saranno informati attraverso i social.