Lady Zuber manda in tilt i follower

Steven Zuber è un calciatore svizzero in forza all'Hoffenheim, club tedesco di Bundesliga. Il 28enne è nato a Winterthur ed è cresciuti nelle giovanili del Grasshoppers, una delle due squadre di Zurigo. Con le "cavallette" ha giocato per ben cinque stagioni e nel 2013 ha anche provato un'esperienza all'estero in terra russa, con il Cksa Mosca. Nel 2014, però, viene acquistato dall'Hoffenheim e ci resta fino al 2018 anno in cui passa ad un altro club tedesco, lo Stoccarda con cui gioca un anno per poi far ritorno alla base. Zuber è anche uno dei pilastri della nazionale svizzera con cui dal 2017 ha messo insieme 25 presenze condite da 6 reti.

Zuber gioca ormai da anni in Germania e a breve la Bundesliga dovrebbe ripartire nel weekend tra l'8 e il 10 maggio con la moglie Mirjana, svizzera ma con origini serbe, che ha svelato come sia d'accordo sulla ripresa del campionato e l'ha fatto ai microfoni della Bild: "Trovo che questa riflessione sia super. Ne va di ogni singolo giocatore compresa la sua famiglia. Anche io potrei non vedere per un periodo più lungo mio marito, farei la stessa cosa con il mio lavoro se fossi in una situazione come questa. Perché non dovrei dare a mio marito e alla sua squadra il mio appoggio? Trovo che sia una buona soluzione”.

I due sono sposati da 5 anni e ai microfoni del quotidiano tedesco si è detta dunque propensa, in piena sicurezza, al ritorno in campo del marito. Di altro avviso la moglie di un giocatore di origini italiane che oggi veste la maglia del Dusseldorf, Diego Contento, con Jessica che si è espressa così in merito: "Non è una cosa facile, soprattutto per i nostri bimbi piccoli. A loro mancherà il papà. Ma anche ai giocatori mancheranno le rispettive compagne. Non sarà un periodo facile”.

Tornando però a Mirjana, la moglie di Zuber ha un discreto seguito su Instagram dove vanta oltre 34.000 follower che non perdono tempo per commentare le sue tante foto e video che la ritraggono in momenti della sua vita quotidiana e lavorativa. Mirjana ha anche partecipato a Miss Svizzera nel 2014, quando aveva solo 21 anni e da quel momento in poi il suo nome è iniziato a circolare con insistenza ed è poi schizzato alle stelle dopo il matrimonio con il suo Steven che le ha dato ancora più visibilità.



