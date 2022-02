L'angoscia di Anna Safroncik: "Mio padre a Kiev. Temo venga arruolato"

Dopo Anastasia Kuzmina, la ballerina di Ballando con le stelle, un altro volto noto dello spettacolo nostrano vive momenti di ansia per la guerra tra Russia e Ucraina. Anna Safroncik, originaria di Kiev ma da anni residente in Italia, ha scelto il suo profilo Instagram per raccontare agli oltre mezzo milione di follower cosa sta succedendo nel suo paese, dove vive la sua famiglia.

L'attrice, protagonista della fiction "Le tre rose di Eva" e popolare volto della serie "Centovetrine", ha affidato ai social network il suo lungo sfogo sulle drammatiche ore che amici e parenti stanno vivendo a Kiev e in altre città dell'Ucraina attaccate dalle forze militari russe. " Sento mio padre ogni ora per sapere come va - ha esordito Anna Safroncik in un video Instagram - S iamo molto angosciati nessuno ha dormito stanotte. Tutti quanti siamo attaccati al telegiornale sia la mia famiglia qui che a Kiev perché, sembra incredibile, ma nessuno sta capendo cosa sta succedendo realmente ".

Sin dall'inizio delle ostilità, Anna Safroncik ha documentato con video e foto quanto sta avvenendo nel suo paese. Immagini e filmati di aerei militari che sorvolano Kiev e carri armati in giro per le strade che il padre le ha inviato per tenerla aggiornata. " A Kiev ci sono bombe, si sentono spari, le famiglie sono dentro le loro case, c'è tanta angoscia e aspettano. Aspettiamo tutti" , ha dichiarato sui social l'attrice, che ha ammesso di avere difficoltà ad andare avanti con la sua vita e gli impegni lavorativi mentre la sua gente e la sua famiglia sono sotto attacco.