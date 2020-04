Lara Zorzetto aspetta un maschietto

Dopo aver animato il gioco dell'edizione 2018 di Temptation island in coppia con il suo allora fidanzato Michael De Giorgio, Lara Zorzetto è tornata al centro del gossip per via di una serie di post che lei stessa ha condiviso con il web sulla sua gravidanza. L'ex protagonista del docu-reality sui tradimenti prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia è in attesa di un figlio concepito con il suo attuale compagno, Mattia Monici. E, riattivandosi sul suo profilo Instagram, all'incirca tre ore fa ha pubblicato un nuovo post contenente due scatti che la immortalano mentre è in quarantena, circondata dagli addobbi esposti a casa in vista della nascita del figlio che sta aspettando, il cui sesso è stato rivelato dai risultati dell'ecografia morfologica a cui si è sottoposta.

"Il nostro mondo si tinge di azzurro -si legge nella descrizione del suo ultimo post condiviso su Instagram-, ma tranquilli il rosa non mancherà mai nel mio mondo è in quello di Trilly (Lara allude alla sua cagnolina, ndr) che come vedete è ben presente ahahahaha, da sola giuro si è seduta lì e non si è più mossa. Ragazze ora posso dirvelo, dopo averlo detto a mamme, papà, zii, prozii, cugini, bis nonno e nonne, amiche ecc.. è un Maschiettoooooo! Non vi dico che felice era Matti (se lo sentiva diceva, ahaha). Comunque domani chiacchieriamo un bel po' e vi racconto come gli ho raccontato e annunciato il tutto. @mattiamonaci".

E sotto il post sull'atteso lieto evento in questione non sono mancati i commenti del web. Tra cui si leggono i seguenti messaggi riportati da parte degli utenti per la Zorzetto: "Seguo poche persone “famose”, non scrivo mai a nessuno ma a te non so perché lo faccio, tanti tanti auguri! 'Essere mamma di un maschio è responsabilità di crescere un uomo per bene'. Amo questa frase. Francesca mamma di Asia, Gabriele e Alessandro xoxo"; "Un figlio è sempre un dono, che sia maschio o femmina, il nostro legame sarà incondizionato"; "Tanti auguri ragazzi"; "Che bello un maschietto! Tanti auguri Lara! Sei stupenda"; "Tantissimi auguri, Lara! Quest'anno tocca alla nascita di maschietti".