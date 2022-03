Laura Chiatti si sfoga a Verissimo: "Sui social massacrata per il mio aspetto fisico" 

Essere un personaggio pubblico espone al giudizio degli altri. Ne è consapevole Laura Chiatti, ma quando il confine della critica viene superato e sfocia nella maleducazione allora l'attrice tira fuori gli artigli. Lo ha fatto tante volte sui social network, replicando a tono a chi la accusava di essere un pessimo esempio per le generazioni odierne a causa della sua magrezza. E lo ha ribadito in diretta nel salotto di Verissimo, quando Silvia Toffanin le ha chiesto del suo rapporto con il web e i giudizi.

" Sono una grande tigna ", ha ironizzato Laura Chiatti parlando del suo modo di affrontare di petto gli odiatori del web. L'attrice ha dichiarato di essere aperta al confronto visto il mestiere che svolge, ma di non essere disposta ad assecondare gli altri sulla sua vita privata. " Facendo questo mestiere se ti esponi devi essere pronta a ricevere giudizi negativi. La cosa che mi infastidisce e intristisce è quando questo supera il confine con la maleducazione e della mancanza di rispetto ".

La conduttrice ha ricordato gli ultimi attacchi ricevuti dall'attrice sul suo aspetto fisico e Laura Chiatti ha dovuto giustificarsi: " Sono massacrata dal punto di vista fisico. Mi trovano troppo magra ma non capisco perché quando una donna decide di migliorarsi debba essere denigrata. Sto bene, sono in salute, mi faccio seguire da un nutrizionista perché avevo delle allergie e ho perso peso. Quello che avevo in più dalle gravidanze ".