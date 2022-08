"È successo qualcosa di grave...". La rivelazione su Totti e Ilary

A un mese e mezzo di distanza dalla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, sono ancora tanti i dubbi che aleggiano sulla rottura di una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo in Italia. Sono tante le supposizioni e negli ultimi giorni in tanti stanno provando a ricostruire le tappe che hanno portato alla separazione, cercando di capire quale sia stata la scintilla che ha innescatato la serie di eventi a catena. È stata Noemi Bocchi? È stato Cristiano Iovino? In tanto cercano di rimettere a posto i pezzi del puzzle per capire chi dei due abbia trovato prima altre braccia in cui abbandonarsi, ma la realtà è che quando un matrimonio finisce, il tradimento è solo l'ultimo atto di un logoramento iniziato da lontano.

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno scelto di affrontare in modo diverso questo momento così difficile. Da una parte, Ilary Blasi sembra voler ostentare una tranquillità che evidentemente non c'è: viaggia, va a fare i safari in Africa, poi torna in Italia e va sulle Dolomiti e poi ancora nelle Marche, per ritrovare le sue radici a casa della nonna. E documenta questa sua fase della vita attraverso i social, con foto e video in quantità mai viste prima sul suo profilo, con un'esuberanza inedita per la conduttrice. Francesco Totti, invece, ha deciso di essere più low-profile. Ha scelto la strada del silenzio, almeno personalmente, e dai suoi social non emergono indicazioni o messaggi subliminali. Tuttavia, fin dall'inizio di questa storia, a parlare è Alex Nuccetelli, amico di entrambi, che vent'anni fa li ha fatti incontrare.