Provocante e senza la fede al dito: ecco la strategia di Ilary Blasi nel post-Totti

È trascorso oltre un mese da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno comunicato la loro decisione di separarsi. Quei due comunicati congiunti resteranno negli annali della storia del gossip per molte ragioni. Totti e Blasi rappresentavano l'ultimo baluardo della stagione del gossip dei primi anni Duemila, quella scritta dalle love story più o meno durature tra i calciatori e le stelline della tv. Ai tempi, Francesco era una giovane promessa del calcio italiano, un predestinato, mentre Ilary era una delle "letterine" di Gerry Scotti nel programma Passaparola. Lui se ne innamorò perdutamente guardandola in tv e da allora quell'amore ha fatto sognare milioni di persone, così come la loro separazione è l'argomento più discusso sotto gli ombrelloni di una strana estate italiana. Anche più della campagna elettorale. E mentre l'intero Paese parla di quella rottura, Ilary sembra non curarsene, almeno apparentemente, e si diletta a pubblicare foto e video dalle località della sua villeggiatura.

Una strategia chiara quella della conduttrice dell'Isola dei famosi, che in questi giorni si trova nelle Marche insieme alla sorella Melory e al suo bimbo. La Blasi fa finta di niente e si mostra, sempre più sexy e provocante, sicuramente troppo magra come spesso accade alle donne dopo una separazione. Subito dopo il comunicato, nelle ore successive la conduttrice ha preso i figli e la sorella ed è letteralmente volata dall'altra parte del mondo: un viaggio già programmato in Tanzania e Madagascar, probabilmente conscia del caos mediatico che avrebbe scatenato la separazione. È tornata ed è andata direttamente a Sabaudia, nella villa acquistata con Totti anni fa. Poi è partita, stavolta da sola, in direzione delle Dolomiti. E dopo qualche settimana in alta quota, è tornata sulla costa, precisamente nelle Marche, a casa di sua nonna.

La strategia di Ilary Blasi sembra essere molto chiara: mostrare al mondo che, nonostante la dolorosa separazione, nonostante il clamore mediatico, si può essere belle, intriganti e divertirsi ugualmente. Le foto che mostra sono strategiche: la fede al dito è scomparsa e lei sorride sempre nelle foto e nei video, ride delle marachelle del gatto della nonna e fa la zia con il nipotino. Il clima sembra sereno dalle parti di Ilary Blasi, anche se presumibilmente si tratta solo di una messa in scena. E Totti? Lui ha scelto un profilo più basso, com'è nel suo carattere. Nessun contenuto social, nessuna allusione. Dopo qualche giorno di assestamento, sta trascorrendo le vacanze al mare con i tre figli nella villa di Sabaudia. La "sua" Noemi Bocchi si trova poco distante, a San Felice Circeo, ma non ci sono elementi che diano certezza dei loro incontri.