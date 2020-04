Leighton Meester, Blair di Gossip Girl, è in dolce attesa per la seconda volta

Nessun dubbio, Leighton Meester e Adam Brody, alias Blair Waldorf di "Gossip Girl" e Seth Cohen di "The OC", sono in attesa del loro secondo figlio. A rivelare il loro grande segreto è stato il Daily Mail che ha pizzicato una delle coppie più riservate di Hollywood a passeggio per le strade di Los Angeles con la loro primogenita, Arlo Day Brody. Il giornale ha immortalato un pancione inequivocabile.

Leighton Meester e Adam Brody si sono conosciuti nel 2011 sul set di "The Oranges", ma hanno iniziato a frequentarsi solo nel 2013. Hanno capito subito che erano fatti l’uno per l’altra e un anno dopo sono convolati a nozze in gran segreto, realizzando una della fantasie più grandi dei fan delle serie tv, l’unione tra "The OC" e "Gossip Girl". Nell’agosto 2015 è nata Arlo Day: i media non sapevano che Leighton Meester fosse in dolce attesa e hanno scoperto del nuovo arrivo a cose fatte. Probabilmente la coppia avrebbe voluto mantenere nascosta anche la seconda gravidanza, ma i fotografi hanno decisamente colto di sorpresa i due attori, battendoli sul tempo.

Nelle foto del Daily Mail, Leighton Meester, visibilmente affaticata dalla gravidanza, presumibilmente giunta quasi al termine, indossa una salopette blu aderente che non lascia spazio all’immaginazione, delle scarpe da ginnastica, e ha i capelli raccolti in una scompigliata coda di cavallo.

I tempi degli abitini, dei tacchi alti, dei cerchietti, delle calze colorate e dei gioielli vistosi in stile Blair Waldorf, reginetta nell’Upper East Side, sembrano lontani anni luce. Nella realtà, l’attrice è sempre stata molto diversa dal personaggio che l’ha resa famosa. Dai pochi scatti personali che condivide sul suo profilo Instagram, Leighton Meester si è sempre mostrata semplice e autoironica, l’esatto opposto della modaiola e cinica Blair.