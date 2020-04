Leonardo Greco guarito dal coronavirus: "Ti ho sconfitto, ho vinto io"

È passato più di un mese da quando l’ex tronista di Uomini e Donne, Leonardo Greco, si mostrava in un letto di ospedale raccontando di aver contratto il coonavirus.

Profondamente debilitato, Greco aveva voluto lanciare un messaggio a tutti i suoi coetanei e a coloro che insistevano nel sostenere che il Covid-19 fosse una normale influenza. Sottolineando la sua giovane età e il suo perfetto stato di salute, Leonardo aveva dimostrato come il virus potesse colpire chiunque, senza guardare in faccia nessuno.

Risultato positivo al tampone, poi, l’ex tronista di Uomini e Donne ha lasciato l’ospedale Sacco di Milano raccontando il dramma vissuto. Attraverso un lungo messaggio, Leonardo ha spiegato quanto vissuto da lui in prima persona e ciò che aveva visto durante la degenza, raccontando di vite giovanissime e intubate perché incapaci di respirare da sole.

Nelle ultime ore, però, Greco è tornato sui social per esultare insieme a tutte le persone che in queste settimane gli hanno dimostrato vicinanza e affetto. “ Ti ho sconfitto, alla fine ti ho battuto, anche se con molte ferite, alcune che mi porterò per sempre dentro , altre con il tempo guariranno – ha esordito il giovane su Facebook - . Il 29 febbraio sei entrato nella mia vita senza chiedermi il permesso , così, all’improvviso, sei stato come uragano, hai devastato ogni cosa , il mio lavoro, la mia salute ... mi hai isolato dal mondo ... mi hai portato a non avere neanche più la forza di parlare, mi hai distrutto fisicamente e mentalmente... ”.