Leonardo Greco dimesso: "Ho ancora la polmonite"

L'emergenza coronavirus ha registrato nel Belpaese 53.578 casi positivi di contagio e 4.825 morti. Questo stando ai relativi dati forniti dalla Protezione civile e aggiornati al 21 marzo. E i significativi aumenti di contagiati e vittime destano preoccupazione non solo per la gente comune. Tra i vip c'è chi ha sensibilizzato la collettività, attraverso i social, sull'importanza della prevenzione del Covid-19, invitando tutti a non uscire di casa se non strettamente necessario, in ottemperanza alle disposizioni governative stabilite per fronteggiare l'emergenza. Tra cui, l'ex tronista milanese di Uomini e donne, Leonardo Greco. Il 37enne, risultato positivo al terzo tampone effettuato sul coronavirus, era stato ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Sacco di Milano, all'indomani di una crisi respiratoria accusata di notte e con la febbre a 39 avuta per giorni. E, dopo aver comunicato su Instagram di essere stato dimesso dall'ospedale presso cui era ricoverato, ha concesso un'intervista a Non succederà più. Trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli su Radio Radio, dove ha parlato del suo post-ricovero.

“Ho ancora la polmonite. Ma sto migliorando giorno dopo giorno -ha dichiarato -. Tanti amici della mia età sono ricoverati a Bergamo. Nessuno è immune. Tutti possono ammalarsi. Per proteggerci, dobbiamo stare a casa”. Nel corso della sua intervista, ha, inoltre, palesato quanto sia stato per lui importante il sostegno della fidanzata nonché infermiera, Cinzia Meroni, e il supporto ricevuto da parte di alcuni volti di Uomini e donne.

“Ho avuto un affetto pazzesco -ha aggiunto-. Che mai mi sarei aspettato di ricevere, da così tante persone. È stata la cosa più bella di quel momento orrendo. Ho sentito anche colleghi di Uomini e Donne. Come: Francesco Monte, Jack Vanore, Francesco Lucchi“. E a conclusione del suo intervento, incalzato dalle domande del format radiofonico, non si è risparmiato neanche sulla ragazza scelta al dating-show di Maria De Filippi: “Diletta Pagliano? No, non l’ho sentita”. La love-story dei due ex volti di Uomini e donne è naufragata e recentemente Diletta è diventata mamma del piccolo Thomas, avuto dal compagno Alessandro.

Leonardo Greco invita alla prevenzione del coronavirus