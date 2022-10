"È successa una cosa dietro le quinte": rissa tra Malgioglio e la Marini

Sono volati stracci tra Cristiano Malgioglio e Valeria Marini nell'ultima puntata di Tale e quale show. Il giudice e la showgirl, che quest'anno fa parte del cast messo insieme da Carlo Conti, hanno avuto un acceso battibecco a causa della deludente performance della Marini, che per l'occasione ha interpretato Shakira. E l'eco di quanto successo è arrivato anche negli studi di Domenica In, dove Malgioglio ha fatto una rivelazione su quanto successo con Valeria a telecamere spente.

La bagarre è cominciata venerdì sera durante l'ultima puntata dello show di Rai Uno. Valeria Marini si è esibita sul palco vestendo i panni di Shakira in "Waka Waka", ma al termine della performance è stata letteralmente stroncata da Malgioglio, il primo tra i giudici a dire la sua. Prima di parlare, in realtà, il giurato ha usato dei cartelli per esprimere il suo giudizio: "Dopo una esibizione così sconcertante è meglio tacere". A quel punto la Marini si è subito risentita: "Non sei simpa ". E Malgioglio ha rincarato la dose: " Più che Shakira è stata una sciagura. Hai stonato per tutta l'esibizione ".

Valeria Marini ha cercato di difendersi, puntando il dito contro il giudice, che sin dal suo esordio nello show non ha perso occasione per criticarla: " Non è vero, mi dici sempre le stesse cose". Ma Malgioglio l'ha invitata a non offendersi. "Sei brava in altre imitazioni, siamo anche amici, ma Shakira proprio no", ha ribadito il cantante e Valeria ha subito precisato: "Ma quale amici" . Il pubblico presente in studio ha iniziato a fischiare Malgioglio e Carlo Conti è passato alla Goggi, interrompendo il battibecco tra i due.

Cosa è successo nel backstage