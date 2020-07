Dan Brown è nei guai: "Ha usato i nostri soldi per le sue quattro amanti"

Lo scrittore di fama mondiale Dan Brown, divenuto una vera e propria leggenda con “Il Codice Da Vinci ”, è finito in guai seri. L’autore è stato accusato dalla ex moglie di aver condotto “ una doppia vita ” e aver intrattenuto relazioni con ben 4 donne diverse. Nella causa intentata contro l'ex marito, Blythe Brown accusa il creatore del famigerato Professor Langdon, di aver sottratto ingenti somme di denaro dai loro conti, per fare regali costosi alle sue amanti.

Come riporta il Daily Mail, il più caro di tutti pare sia un cavallo regalato ad un'insegnante olandese di equitazione, per il quale avrebbe speso circa 345000 sterline. E non è tutto: lo scrittore dalla doppia vita avrebbe comprato all’amante anche una macchina e provveduto alla ristrutturazione della sua casa. La signora Brown, pittrice e storica dell’arte, ha anche collaborato ai libri del marito. La moglie tradita accusa Brown di averle tenuto nascosto diversi progetti lavorativi da milioni di dollari, tra cui una serie tv e un libro per bambini. La vita segreta di Dan Brown, definita dalla moglie “ vergognosa e illegittima” , comprendeva altre tre donne, oltre all’insegnante di equitazione olandese: una funzionaria politica, una parrucchiera e la sua personal trainer.

“ Dan ha vissuto la proverbiale vita fatta di menzogne, per almeno sei anni”, si legge nei fascicoli depositati in tribunale dalla donna. E ancora: “Sembrava il classico scrittore di fama mondiale, che vive una vita semplice nella sua casa nel New Hampshire. Ma in realtà era molto diverso. Per anni Dan ha sottratto segretamente somme dal patrimonio suo e di Blythe, per portare avanti le sue sordide relazioni extra coniugali e condurre una vita clandestina”. Stando ai racconti di Blythe, tutto ebbe inizio nel 2013, quando lei e il marito fecero venire negli Usa l’insegnante di equitazione per addestrare il loro cavallo. Da quel momento Dan si trasformò in un altro uomo, racconta la donna:'E ra distante, si vestiva diversamente ed era litigioso'".

Pur avendo ammesso di aver fatto “cose brutte alle persone” , il novello Mister Hyde sostiene di non aver rubato alcuna somma alla ex moglie, che ora vorrebbe solo la sua parte e che la verità sulla condotta riprovevole del marito venisse a galla. “Per ragione note solo a lei e al suo avvocato, Blythe Brown con questa causa ha creato una storia del nostro matrimonio fatta di finzioni e vendetta, con lo scopo di ferirmi e mettermi in imbarazzo” , ha affermato Brown in un comunicato.