La lezione di "Povera Patria": cosa c'è dietro

Franco Battiato ha rimesso la parola "Patria" al suo posto. La sua "Povera Patria" del 1991 ha di fatto segnato un cambiamento lessicale forte nell'identità culturale del nostro Paese. "Patria" era diventato un tabù. Parola poco usata perché legata prima al sangue della prima guerra mondiale e poi all'era fascista. Tanto è bastato per cancellarla dalla lingua corrente, salvo ritrovarla in qualche comizio dell'Msi.



Il ritorno della parola Patria

Ma nel 1991 Battiato porta al centro della scena il concetto di Patria che indica l'ambito territoriale, tradizionale e culturale, cui si riferiscono le esperienze affettive, morali, politiche dell'individuo, in quanto appartenente a un popolo. Non c'è spazio per la parola Nazione, dal sapore conciliante che descrive una comunità di individui con caratteristiche comuni, come la lingua o il governo ma lascia alla porta il sentimento di appartenenza ad un'unità identitaria. Nel suo testo, Battiato scatta una fotografia dell'Italia degli anni '90 macchiata, a suo dire, da una classe politica arrivista e priva di scrupoli. Le parole usate da Battiato sono feroci: " Povera patria! Schiacciata dagli abusi del potere di gente infame, che non sa cos’è il pudore, si credono potenti e gli va bene quello che fanno; e tutto gli appartiene ". E ancora: " Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni! Questo paese è devastato dal dolore… ma non vi danno un po’ di dispiacere quei corpi in terra senza più calore? ".



La "profezia" sul futuro