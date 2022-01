"Un ritorno tra Michelle Hunziker ed Eros": l'indiscrezione bomba

Da giorni si fa un gran parlare della fine del matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Lo scoop sulla rottura era arrivato - in anticipo - da Dagospia (seguito a ruota dal comunicato ufficiale della coppia), che oggi torna a fare nuove rivelazioni sulla sfera privata della conduttrice. Secondo il sito di Roberto D'Agostino sarebbe in corso un riavvicinamento tra la Hunziker e Eros Ramazzotti. " Dopo il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino - si legge sul sito - gira voce di un revival d'amore tra Michelle e il suo ex marito Eros ". Roba da fare impallidire paparazzi e gossippari. E chissà che non spuntino presto foto a confermare l'indiscrezione.

Nuovo scontro di fuoco tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Le due opinioniste del Grande fratello vip non vanno proprio d'accordo e l'ultima intervista rilasciata dalla moglie di Bonolis a Chi ha fatto scoppiare l'ennesima lite. Sul settimanale di Signorini la Bruganelli ha lanciato l'ennesima frecciata all'indirizzo della collega: " Vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari lei pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto. Sembra mio fratello minore, con il quale litigavamo per avere attenzioni da nostra madre. Solo che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore per questioni anagrafiche. Adriana, stai serena". E la replica della Volpe è arrivata direttamente su Twitter con un cinguettio al vetriolo: "Brava Sonia, hai ragione: tu rispetto a me sei piccola, piccola piccola…e non mi riferisco ovviamente nè all’età nè all’altezza. Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi ". Uno a uno palla al centro.