Lite in diretta tra la conduttrice e Vittoria Schisano: "Tutto questo mi disturba"

Sono volati stracci nella puntata pomeridiana di Oggi è un altro giorno tra Serena Bortone e l'ospite Vittoria Schisano. L'attrice transgender non ha gradito una clip mandata in onda dagli autori e non ha nascosto il suo disappunto, innescando una vera e propria lite con la conduttrice.



Vittoria Schisano è stata una delle protagoniste dell'ultima edizione di Ballando con le stelle. L'attrice, nel cast della soap di Rai Tre Un posto al sole, ha sfiorato la finalissima insieme al maestro Marco De Angelis, ma è stata protagonista anche di accese discussioni con Selvaggia Lucarelli sulla sua sessualità. La Schisano non ha mai gradito di dover tornare sul suo passato, quando per tutti era Giuseppe, e ha chiesto a gran voce per lei e per la comunità LGBTQ un passo in avanti.





Non mi piace questa clip. Che bisogno avevate di mettere questo, è una roba che mi disturba. Volevo andare avanti e non restare sempre nel ruolo di Vittoria che prima era Giuseppe. Dovresti mettere a proprio agio i tuoi ospiti e io non mi ci sento proprio

Ospite di Oggi è un altro giorno negli studi dil'attrice si è presentata per la consueta intervista a cuore aperto, ma qualcosa è andato storto e i malumori sono emersi sin dall'avvio della chiacchierata. A disturbare Vittoria Schisano è stata la messa in onda della clip di un film da lei interpretato agli esordi. Uno spezzone di scena che ha messo in evidente imbarazzo l'attrice, che è passata all'attacco della Bortone: "".