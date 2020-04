Loredana Lecciso celebra la Pasqua con Al Bano Carrisi. Della Power neanche l'ombra

La pandemia di coronavirus non accenna ad arrestarsi. Tra i personaggi popolari, c'è chi ha invitato sui social il web a fare prevenzione del patogeno, tra cui Loredana Lecciso. Che ha condiviso con i follower una serie di post su Instagram con tanto di hashtag #restiamoacasa e #andràtuttobene. Ma non è solo per i suoi post volti alla sensibilizzazione della collettività sull'emergenza Covid-19 che la showgirl pugliese fa, ora, parlare di sé. Continuano a tenere banco, infatti, i gossip sul suo avvicinamento all'ex Al Bano Carrisi. Di recente i due avevano scelto di trascorrere alle Tenute del cantante e con i loro figli Bido e Jasmine i giorni della quarantena, disposta come misura antivirus in Italia.

E la scorsa domenica, giornata in cui si è celebrata la Pasqua, i due sono apparsi insieme sui social, immortalati all'aria aperta in uno scatto. Che la Lecciso ha condiviso sul suo profilo Instagram e corredato dal seguente messaggio generale di auguri: "Un sorriso di speranza #andràtuttobene #medicieinfermierigrazie #restiamoacasa #solidarietà #home #speranza ". La foto pasquale in questione è diventata virale in poco tempo su Instagram e ha raggiunto oltre 5mila like. Sotto la stessa, inoltre, non sono mancati i commenti del web. Tra cui emergono i seguenti messaggi che i fan hanno destinato ai due vip: "Ma siete bellissimi!! Vi abbraccio forte forte, rinnovandovi gli auguri di Buona Pasqua!"; "Una buona Pasqua e saluti carissimi a tutti voi dalla Germania, un abbraccio forte. È sempre sempre felicità"; "Siete bellissimi! E date speranza!!".

Romina Power lontana da Loredana Lecciso

Se da una parte Lecciso Lecciso si presta volentieri a condividere con il web delle foto personali, in rete di Romina Power invece non vi è neanche l'ombra. O meglio, tra i suoi ultimi post condivisi su Instagram non vi è alcun riferimento all'ex marito e vi sono delle sole foto paesaggistiche, nelle cui descrizioni l'artista invita tutti al rispetto della natura.

A corredo di un post pubblicato lo scorso 5 aprile, la cantante statunitense aveva rilasciato un messaggio destinato ai fan, in cui annunciava il suo ritorno alla terra d'origine dell'ex marito Carrisi, Cellino San Marco. E il suo preannunciato ritorno in Puglia aveva riacceso il gossip su un suo presunto ritorno di fiamma con il cantante pugliese.