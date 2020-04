Loredana Lecciso in quarantena con Al Bano Carrisi: "Cerco di vivere un sentimento"

La pandemia di coronavirus continua a registrare vittime e casi positivi di contagio. E tra i personaggi popolari c'è chi si è attivato sui social per lanciare messaggi generali d'invito alla prevenzione del patogeno, consigliando in particolare a tutti di non uscire di casa se non strettamente necessario. Tra cui, Loredana Lecciso. Che ha di recente condiviso con il web alcuni post sul suo profilo Instagram con tanto di hashtag #restateacasa e #andràtuttobene. L'ex velona bionda di Striscia la notizia ha convenuto con l'ex compagno storico, Al Bano Carrisi, di condividere insieme i giorni della quarantena, disposta in Italia come misura anti-Covid-19, alle Tenute del cantante in Puglia. E in un'intervista esclusiva concessa al settimanale Mio, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla convivenza avviata con il leone di Cellino San Marco in piena emergenza coronavirus.

“Di solito faccio su e giù tra Lecce e Cellino -ha così esordito nel suo ultimo intervento, incalzata dalle domande della nota fonte-. Non potendolo più fare, ho dovuto scegliere e ho optato per Cellino, perché questa è la casa dei miei figli”. N el corso della sua intervista, non ha lesinato parole neanche sul rapporto maturato con il cantante: “Tra me e Albano c’è grande solidarietà. Stiamo bene. E credo che sia normale darci conforto a vicenda. Mi viene difficile classificare i sentimenti. Da ragazzi è molto più semplice farlo, perché ogni cosa ha un nome. Ma crescendo non senti più la necessità di etichettare un sentimento, quanto più quella di viverlo. E io cerco di viverlo nel migliore dei modi: è un periodo sereno. Vivo la quotidianità". E ha, così, concluso: "I miei figli sono felici di vederci di nuovo insieme e sereni. Ma sarebbe stato bello che venisse in un’altra dimensione, senza l’emergenza coronavirus fuori".

Prosegue intanto a gonfie vele l'attività di influencer dell'ex velona bionda di Striscia la notizia. Che nella descrizione di un nuovo post condiviso sul suo profilo Instagram, contenente una foto che la ritrae sorridente e insieme ad Al Bano Carrisi, ha rlasciato la seguente citazione di J. Martin Kohe: “'Scegliamo di credere che qualcosa di buono possa succedere'. #home #family#solidarietà #amore #forzaecoraggio #restateacasa #andràtuttobene #italy#love #unabraccioatutti".

L'ultimo messaggio social della showgirl pugliese potrebbe, secondo alcuni, rivelarsi una chiara replica a quanto annunciato su Instagram dall'ex moglie storica di Carrisi, Romina Power, circa il suo ritorno in Puglia.

Romina Power dà annuncio del suo ritorno in Puglia

Lo scorso lunedì 6 aprile, su Instagram, oltre all'ultima foto postata dalla Lecciso è giunto anche l'annuncio di Romina Power circa il suo ritorno alle Tenute di famiglia. A corredo di uno scatto paesaggistico, l'artista statunitense ha scritto di voler trascorrere la quarantena nel Belpaese, in un lungo messaggio destinato al web.