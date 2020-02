Lorenzo Riccardi ha tradito Claudia Dionigi? Lei: "Follia pura"

Spunta un gossip che coinvolge Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne e tra le più amate degli ultimi anni.

I due, che si sono fidanzati alla fine della scorsa stagione televisiva, hanno deciso fin da subito di andare a convivere confermando che i sentimenti nati all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi sono veri e sinceri. Da sempre lontani dal mondo del gossip, Lorenzo e Claudia sono finiti al centro di un pettegolezzo che ha fatto davvero arrabbiare la ex corteggiatrice, tanto da spingerla a commentare sui social ciò che è successo e che li ha resi protagonisti involontari dell'ultimo fine settimana.

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, che ha ricevuto una segnalazione da una utente della rete, Riccardi avrebbe trascorso da solo una serata in un locale notturno meneghino e, al termine di questa, si sarebbe allontanato mano nella mano insieme ad una ragazza misteriosa. Dal punto di vista della blogger, Riccardi avrebbe clamorosamente tradito la sua fidanzata che, in quell’occasione, era assente per motivi ancora sconosciuti. La persona che ha segnalato i fatti, inoltre, si è detta assolutamente certa del fatto che l’ex tronista abbia lasciato il locale in compagnia di una donna che non era la Dionigi e che i due si tenessero la mano, asserendo che ogni volta che Riccardi torna a Milano senza la fidanzato, è solito tradirla con nonchalance.

Dopo il gossip, che ha impazzato nel fine settimana, Lorenzo ha preferito tacere, mentre Claudia, tartassata di messaggi e domande da parte dei fan, ha preso la parola e con una Instagram story ha fatto sapere che non intende in alcun modo dare adito alle polemiche o ai pettegolezzi infondati. “ Se pensate che replicherò a tutte le cattiverie che sto leggendo vi sbagliate... – ha esordito lei sui social - . Chi mi conosce sa che non amo fare gossip soprattutto su cose veramente infondate. Per me è follia pura e vi dico che mi dispiace per voi che perdete anche tempo a credere a tutto ciò e a creare pagine ”.

La Dionigi, dunque, ha difeso a spada tratta il fidanzato e la loro relazione sentimentale sostenendo che quanto iniziato a circolare sul web non corrisponda in alcun modo a verità. Lorenzo, invece, ha preferito tacere rispondendo con l’indifferenza al gossip.