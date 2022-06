Lory Del Santo si fa i complimenti da sola: ma ecco cosa è successo davvero

È bastato davvero poco a Lory Del Santo per scatenare la reazione immediata dei social. Dopo essere stata eliminata nella scorsa puntata dall’Isola dei Famosi, la showgirl 63enne è stata protagonista di un vero e proprio giallo mediatico. Sotto un post pubblicato sul suo profilo Instagram dove sanciva la fine della sua esperienza all’Isola sono comparsi commenti con frasi di sostegno nei suoi confronti e altri che accusavano comportamenti scorretti di alcuni concorrenti e opinionisti del programma. Nulla di male se non fosse che provenivano dal suo stesso account e non da fan reali.

Un fatto che non è passato inosservato e che ha scatenato una reazione di scherno, ilarità e talvolta di eccessiva goliardia nei suoi confronti da parte del popolo digitale, che non ha perso tempo a ridicolizzarla e accusarla di falsità.

Alcuni dei commenti recitavano: “Buongiorno e ben tornata a casa!”, “È stato un vero e proprio boicottaggio, un massacro intenzionale. Sembrava un regolamento di conti. Perché tanto accanimento? Una conduzione scandalosamente debole non in grado di fermare gli attacchi”. E ancora “Ti ammiro tantissimo, ti ho sempre votata per rimanere. Eri una perla in quel gruppo di selvaggi”. Frasi di auto sostegno che non sono state apprezzati e che hanno provocato un accanimento mediatico nei suoi confronti.

C’ è però da chiedersi come abbia potuto la stessa Lory Del Santo pubblicare tali commenti trovandosi sull’Isola. A spiegarlo una nota rilasciata dal suo stesso staff che ha cercato di dare una spiegazione all’intero caso mediatico.

“Intendiamo precisare che la signora Lory del Santo, attualmente in Honduras, non è in possesso di uno smartphone. Si vuole precisare che i commenti effettuati dall’account della signora Del Santo, sono stati pubblicati in buona fede dallo staff al solo scopo di documentare la riconoscenza dei fan che è stata dimostrata nei direct. Per motivi di privacy sono stati rimossi i nomi degli account Instagram”.

Una giustificazione che però non convince fino in fondo e che invece richiama una pratica spesso utilizzata da concorrenti e vip, ovvero quella di creare account fake usati per aumentare traffico sui loro stessi profili attraverso commenti favorevoli e positivi. Un modo per far accrescere visibilità e dimostrare di avere supporto. Peccato, però, che la Del Santo non abbia cambiato profilo utente.

Insomma una vicenda non felice per la showgirl che dopo essere stata spesso accusata di essere ipocrita e falsa dagli stessi naufraghi si è trovata ad affrontare uno scivolone non da poco, venendo catapultata in una gogna mediatica senza precedenti. Giudizio dei social che non lascia scampo e a cui ha provato a mettere un freno il suo stesso manager Paolo Chiparo che ha deciso di scrivere un lungo post su Instagram in difesa di Lory.

“Di certo Lory non pensava di vincere l’Isola, non era nei suoi piani, e tantomeno nelle mie previsioni. […] Mi è dispiaciuto solo come sia stata etichettata, massacrata senza pietà da un branco di lupi, compreso qualcuno in studio. Mi è dispiaciuto che nessuno abbia raccontato, né ricordato la vita di Lory, il coraggio che ha sempre avuto ad affrontare la vita con lealtà è sincerità, rialzandosi sempre dopo ogni caduta, con grande dignità. […] La storia di Lory poteva essere d’esempio per tante donne fragili, che vivono nel dolore, lo stesso dolore che ancora prova Lory, con cui ha imparato a convivere. Voleva solo vivere dei bei momenti in compagnia, giocare, divertirsi. Invece il branco gli ha regalato l’etichetta di falsa!”.