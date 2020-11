Lucia Bramieri, nuovo amore nuovo décolleté

In questo periodo dove le buone notizie non sono proprio all’ordine del giorno è bello di tanto in tanto raccontarne qualcuna come quella di un nuovo amore che sboccia. A quanto pare è quello che sta accadendo a Lucia Bramieri che ha annunciato da poco di dare una “rinfrescata” al suo look e di rifarsi il seno, ma in realtà questo, a detta di molti, questo sarebbe dovuto all’inizio di una nuova relazione.

La dichiarazione arriva dopo lo sfogo di Lucia che qualche tempo fa aveva dichiarato: “ Ho il terrore della solitudine, ricomincio da me. Non voglio più stare sola, i mesi di lockdown sono stati per me un inferno. Sono una donna piena di amore e sola non so stare, questo è il mio più grande deficit ”.

Senza svelare altri particolari è stata poi vista nello studio del Dott. Napoli noto chirurgo decisa a dare una svolta sia fisica che psicologica che avverrà agli inizi di dicembre. A quanto pare però, come dicevamo, la sua decisione di fare un lifting al seno, nasce sì da un suo desiderio di vederrsi al meglio in un momento così duro per tutti, ma anche da una nuova spinta amorosa, un nuovo compagno che però questa volta Lucia vuole tenere tutto per sé.

Il primo a dare la notizia è stato il sito di Libero che aveva pubblicato la foto di un uomo che era con lei di cui però non si vedeva il volto. Si scopre poi che questo è un imprenditore che la vedova di Cesare Bramieri sta ora frequentando e di cui pare sia molto presa. A dimostrazione un bacio appassionato che i due si sono scambiati che però nasconde il volto del suo amato con un cuore.

“ Non posso nascondervi questo segreto. Si tratta di un imprenditore. Ha l’età che avrebbe avuto Cesare, mio marito (scomparso anni fa ndr). E’ un uomo colto. Più grande di me. Sa cucinare anche bene e lo conosco da tanti anni, ma ora ci siamo riavvicinati. Stiamo cercando di approfondirla. Non abita però a Milano. Ogni tanto passa da me, un po’ di coccole - con la mascherina ovviamente - e passiamo serate indimenticabili ”.

La decisione della "remise en forme" da quello che si apprende oltre al seno coinvolgerà anche il volto con piccoli interventi di medicina estetica: “ Simone Napoli il mio chirurgo è anche un amico che ha capito il mio desiderio e sta facendo di tutto per esaudirlo. Credo che ogni donna e a qualsiasi età, abbia diritto di sentirsi bella e amata soprattutto in un periodo duro come quello che stiamo vivendo con il covid e l’idea di avere un seno più tonico e un viso levigato mi dà una grande forza e una sicurezza in me stessa che durante il lockdown come successo a tanti era andata ”.

Grandi novità quindi in arrivo per lei, che dopo le delusioni del passato ora con l’amore ci va con i piedi di piombo: " L’uomo che sto frequentando è lontano dal mondo dello spettacolo. Per il momento preferisco non dire di chi si tratta - continua la Bramieri - lui è un uomo molto riservato e discreto. Mi lascia fare le mie cose e non vuole apparire. Mi piace parlare di lui perché mi ha fatto tornare il sorriso e il mio prossimo “intervento” sarà un regalo che voglio fargli ”.

Ma se pensate che sia questa la grande notizia siete in errore: “L’ho amato subito dopo la morte di mio marito. Poi ci siamo allontanati e ora siamo i nuovo vicini. Con lui, ve lo ripeto, posso stare con il tacco a spillo o in pigiama. Si chiama Angelo e vorrei sposarlo”.