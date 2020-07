La Morali riprende Favoloso completamente nudo (Ma sbaglia la censura)

Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali sono tornati da poco da una lunga vacanza d'amore a Zanzibar e in Tanzania. Dopo il matrimonio simbolico e le lunghe giornate passate sulle sterminate spiagge locali, i due hanno approfittato del primo weekend di luglio per un'altra fuga romatica, stavolta molto più vicino. La coppia in queste ore si sta rilassando sul Lago d'Iseo e tra le storie di Instagram in cui mostrano la bellezze locali, ecco che Elena Morali si spinge oltre e mostra un lato inedito del suo fidanzato, completamente nudo nella stanza insieme a lei. Il senso del pudore non sembra il terzo incomodo della loro relazione.

I due sono stati al centro di una polemica nelle ultime settimane a causa delle dichiarazioni dell'ex fidanzato di Elena Morali, Daniele Di Lorenzo, che ha fatto affermazioni molto forti sulla relazione tra Favoloso e la showgirl. Durante l'ultima puntata di Live - Non è la d'Urso sono state mostrate delle immagini che mostrano proprio la Morali e Di Lorenzo insieme in un ristorante di Milano, poco dopo che la ragazza era stata in un bar del centro con il suo fidanzato. Daniele Di Lorenzo ha dichiarato in alcune storie di Instagram che Favoloro ricatterebbe Elena Morali, che quindi starebbe con lui senza esserne innamorata. Accuse molto forti, già respinte dai diretti interessati, tanto che la showgirl ha affermato durante la trasmissione della d'Urso e sui social di aver già agito per vie legali contro il suo ex fidanzato. Tutto questo è accaduto a poche ore dal matrimonio simbolico che la coppia ha celebrato sulla spiaggia di Zanzibar, un gesto d'amore che i due hanno voluto fare per suggellare la loro unione, nonostante Di Lorenzo abbia mostrato dei messaggi in cui la Morali dichiarava di voler lasciare Favoloso in diretta.

Rientrati in Italia, dopo qualche giorno a Milano, ecco che Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali hanno deciso di regalarsi qualche ora di relax nella cornice del Lago d'Iseo, una seconda luna di miele per rigenerarsi e ritrovare le energie. La complicità all'interno della coppia è alle stelle e lo dimostra il brevissimo video che Elena morali ha voluto condividere nelle sue storie, dove mostra con orgoglio il suo fidanzato completamente nudo nella stanza insieme a lei. Nonostante Elena Morali abbia cercato di nascondere il più possibile le parti intime di Luigi Mario Favoloso, l'impresa non le è riuscita benissimo ed ecco che le nudità dell'imprenditore sono diventate pubbliche. Probabilmente Luigi Mario Favoloso non diventerà rosso sapendo che le centinaia di migliaia di follower della sua compagna l'hanno visto nudo. Riceverà qualche complimento in privato?