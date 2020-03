Luigi Favoloso pazzo di Elena Morali: "Riscoprire di poter amare grazie a te"

Prosegue a gonfie vele la relazione tra Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali: i due, che si sono conosciuti in un periodo turbolento per entrambi, sembra siano riusciti a trovare un nuovo equilibrio grazie a questa nuovo flirt.

Favoloso, proprio durante la querelle pubblica con la ex Nina Moric, che lo ha accusato di essere stato violento con lei e con il figlio nel corso della loro relazione, ha conosciuto Elena Morali. Quest’ultima, uscita dalla “storia malata” con Gianluca Fubelli – in arte Scintilla – e Daniele Di Lorenzo, ha intrapreso un viaggio a Beirut con l’imprenditore napoletano e, da quel momento non si sono più lasciati.

Durante l’ospitata di Di Lorenzo, ex amante della Morali, a Pomeriggio Cinque, Favoloso intervenne telefonicamente per fare una precisazione: lui ed Elena si stavano conoscendo, tra loro non c’era alcun tipo di relazione ma un corteggiamento iniziato da Luigi Mario. A distanza di qualche giorno da quel chiarimento pubblico, però, sembra che la storia tra i due si sia evoluta e trasformata in una vera e propria relazione sentimentale.

La Morali e Favoloso sono diventati indivisibili e in una delle ultime Instagram story l’ex di Nina Moric si è lasciato andare a quella che, agli occhi di tutti, è apparsa con una dichiarazione d’amore. “ Riscoprire di poter amare, riscoprire di poter avere una vita normale, proprio nel periodo più assurdo del nostro paese – ha scritto lui mostrando Elena intenta a leggere alcuni messaggi sul suo smartphone - . Il tutto grazie a te ”.

Se Luigi Mario ha scelto la via del romanticismo, la Morali ha preferito non condividere pubblicamente i suoi sentimenti per il campano. Nelle sue Instagram story, però, ha voluto mostrare a tutti cosa ha fatto Favoloso da quando ha scoperto di essersi innamorato di lei: ha modificato il tatuaggio che aveva dedicato alla Moric trasformandolo in una sorta di teschio dai capelli neri. “ Qualcuno ha modificato il vecchio per il nuovo... – ha scritto ironicamente la showgirl lanciando una frecciatina al vetriolo a Nina - . D’altronde anche la bella Nina Moric ci ha dato la sua benedizione ”.

I due fidanzati, dunque, non perdono occasione per stuzzicare i loro ex e, in particolar modo, la modella croata che, almeno per il momento, ha deciso di ignorare alcuni loro post pungenti.