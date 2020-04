Una passante tossisce e la Corvaglia s'infuria: "Almeno si metta la mascherina"

La passeggiata mattutina insieme al cane si è trasformata per Maddalena Corvaglia in un momento di scontro: la ex Velina di Striscia la notizia ha discusso con una passante che non indossava la mascherina.

Solita mostrarsi solare e con il sorriso ai suoi follower sui social, questa volta la Corvaglia non è riuscita a trattenere la rabbia per l’ennesimo cittadino che ha deciso arbitrariamente di non rispettare la legge durante l’emergenza coronavirus. Così, aspettando che il cane facesse i suoi bisogni a passeggio per strada, Maddalena si è imbattuta in una passante che tossiva senza indossare la mascherina. Adirata per l’accaduto, ha rimproverato duramente la signora, riprendendo il tutto e postandolo nelle sue Instagram story.

“ Se per strada uno mi deve tossire addosso...Quantomeno si copra la bocca ”, ha scritto la showgirl a corredo del video che mostrava la donna che camminava tranquillamente senza mascherina. “ Signora, però la metta la mascherina quando tossisce – ha sbottato Maddalena non appena la donna le è passata accanto – . Metta la mascherina perché bisogna mettere la mascherina! ”.

Vani sono stati i tentativi della passante di giustificare quel gesto. “ Guardi che ero lontana – ha commentato la donna - . Guardi che la mia è una tosse da fumo! ”. La Corvaglia, furibonda, però ha ricordato alla signora che indossare la mascherina non è una scelta, ma un obbligo di legge.