Madonna si mostra nuda e parla del coronavirus

L'immagine potrebbe trarre in inganno, ma Madonna è molto seria mentre parla del coronavirus: lo fa immersa nell'acqua della sua vasca di casa, circondata da petali, fiori e bagnoschiuma bianco. La cantante di fama mondiale è raggomitolata nella parte iniziale della vasca, con le ginocchia al petto a corpire il seno, mentre stringe gli erogatori dell'acqua. Capelli raccolti con legacci e mollette, parla dell'impatto del virus sulla vita di tutti. Non sfugge la presenza di una collana, che dona un tocco stiloso alla sua persona, nonostante le sue siano parole profonde e intense.

L'artista parla del coronavirus come di una presenza non discriminante, in grado di mettere sullo stesso piano le vite di tutti, senza distinzione di rango, di ricchezza o di provenienza sociale. Una vera e propria livella esistenziale in grado di incidere sulla vita di ognuno allo stesso modo, senza nessuna differenza o privilegio. La cantante, immersa nella vasca, ha deciso di rilasciare i suoi pensieri in merito al COVID-19 attraveso una clip davvero singolare, indubbiamente surreale.

Non è passato inosservato il suo punto di vista sulla pandemia e sulla situazione attuale, infatti la clip ha ricevuto più di 268.000 like e un numero spropositato di commenti positivi. Le parole di Madonna si allineano con un pensiero comune e condiviso: l'azione non discriminatoria del COVID-19 pareggia tutto in modo realistico, anche se terribile. La cantante visualizza la situazione paragonandola a una nave, con tutta l'umanità a bordo, e se la stessa affonda trascinerà nel buio tutti quanti senza nessuna distinzione.

La clip è seguita da una foto, dove l'artista è immersa nell'acqua bianca della vasca mentre si copre il seno con due rose, un'immagine di certo surreale ma che ricalca lo stile di Madame X. Solo qualche giorno fa aveva pubblicato il video di una sua personale rivisitazione di "Vogue", cantanta come sempre nella sua location casalinga preferita: il bagno. Madonna parla della necessità di una distanza sociale e lo fa utilizzando una spazzola per capelli come singolare microfono.

I divertenti siparietti casalinghi sono quasi sempre immortalati dal compagno, ballerino e giovane fidanzato Ahlamalik Williams, presente in casa con lei insieme alle figlie più piccole. La cantante conclude le giornate con un diario di bordo, una serie di video che la vedono mentre è alle prese con una macchina da scrivere, intenta a parlare del suo isolamento e delle tecniche per distrarsi.

