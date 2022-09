"Madre e cristiana? Anche la Franzoni...": le parole choc di Zorzi contro la Meloni

Paragoni assurdi, iperboli, provocazioni, ironie piene di livore. Alle sparate degli influecer anti-Meloni si è aggiunta nelle scorse ore quella di Tommaso Zorzi, che su Instagram aveva espresso un controverso commento alludendo proprio alla leader di Fraelli d'Italia. " Sapete chi è una donna, è una madre ed è cristiana? Ci pensavo ora: Annamaria Franzoni ", aveva affermato l'ex gieffino in un reel pubblicato sui social, azzardando un accostamento destinato a far discutere. E infatti così è accaduto.

Vecchi contro Zorzi: "Frasi incommentabili"

Lo sfogo di Zorzi ha infatti innescato polemiche e contraccolpi, spingendo il giornalista Mediaset Francesco Vecchi a esprimere il proprio disappunto. In uno spazio di Mattino Cinque dedicato alle reazioni vip alla vittoria della Meloni, il conduttore di Canale5 ha così attaccato l'influencer. " Eviterei di commentare le frasi di Zorzi perché non sono commentabili…Un conto è una questione politica e un conto è un paragone con un'assassina…Qua siamo proprio fuori dall'alveo della ragionevolezza ", ha affermato. Certo, anche in questo caso la sortita a sfondo politico avrebbe meritato d'essere trascurata, ma a farla deflagrare è stato proprio il successivo botta e risposta.

La replica di Zorzi

Il rimbrotto televisivo è infatti giunto alle orecchie dell'ex gieffino, che sui social ha replicato accusando il giornalista di aver strumentalizzato la sua opinione. " O non hai capito che quello che volevo dire, che il fatto che una donna sia madre, donna e cristiana non è sinonimo di nulla... O, peggio ancora, hai strumentalizzato quello che ho detto ed è ancora più grave. È un episodio di una gravità assurda. Era infraintendibile quello che volevo dire e se uno non lo ha voluto capire è perché mi ha voluto fare un attacco a questo punto quasi politico ", ha lamentato l'ex vincitore del Grande Fratello Vip.

Le critiche social

A quanto pare, però, non solo il giornalista Vecchi aveva attribuito a quella parole un significato diverso. Negli stessi commenti apparsi sull'account Instagram di Zorzi, infatti, alcuni utenti si sono lamentati. " Ti prego, con tutto il rispetto, non fare paragoni assurdi ", ha scritto un'utente, Barbara. E un'altra ha commentato: " Quanto fanno fatica ad accettare la vittoria degli altri. Come se a loro cambiasse qualcosa... che pesantezza ". " Quest’esternazione però la vedo un tantino fuori luogo e un po’ di cattivo gusto. Cos’è essere democratici e rispettosi autorizza anche certe uscite? Queste sono uscite offensive e anche molto poco costruttive ", si legge in un altro commento.

Già in passato Zorzi era stato protagonista di affermazioni a sfondo politico, in particolare contro Matteo Salvini, con polemiche annesse.