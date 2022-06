Il malore sui Navigli e il selfie. Cosa è successo a Aurora Ramazzotti

Il caldo torrido di questi giorni può giocare brutti scherzi. Lo sa bene Aurora Ramazzotti, che nelle scorse ore si è sentita male mentre si trovava con alcuni amici in un locale sui Navigli. I paparazzi non erano in giro a documentare l'accaduto e allora ci ha pensato l'amica, Sara Daniele - figlia del compianto Pino - a immortalare la scena con un selfie finito poi sui social network.

A raccontare l'accaduto è stata Aurora Ramazzotti attraverso alcune storie condivise con i follower sul suo profilo Instagram. La figlia di Eros ha raccontato di essere uscita con un gruppo di amici e di essersi sentita male per colpa del caldo. " Siamo andate sui Navigli, 40 gradi con Scirocco Africano. Ho avuto per la prima volta un calo di pressione e sono quasi svenuta ", ha spiegato Aurora, ringraziando i ragazzi che lavorano nel locale, dove le hanno prestato i primi soccorsi. " Gambe in su, acqua con zucchero e mi sono ripresa ", ha raccontato la figlia di Michelle Hunziker, prima di mostrare la fotografia, che la ritrae sdraiata a terra con una pezza sulla fronte nel tentativo di riprendersi.

Il perché di una foto simile, scattata in un momento non proprio idilliaco, lo ha spiegato poco dopo la stessa Aurora, che ha tirato in ballo l'amica: "In tutto questo Sara Daniele ha pensato bene di farsi un selfie con me non in condizioni stupende ". Non sorprende che la 25enne condivida con i suoi follower ogni aspetto della sua vita privata, vista l'attenzione mediatica alla quale è sottoposta da quando è una bambina, in quanto figlia di due personaggi famosi.