"Il mio tasso alcolemico...". Le parole choc di Aurora Ramazzotti

" Della droga ho molta paura, l'alcool invece l'ho sempre frequentato ". Aurora Ramazzotti ha ironizzato sulla sua preferenza per i superalcolici nell'ultima intervista rilasciata a Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda ogni venerdì su Rai Due. Il sorriso ha lasciato però il posto alla serietà, quando la figlia di Michelle Hunziker ha raccontato di quando finì in ospedale, ancora minorenne, per una brutta sbornia.

Aurora ha ammesso di avere alzato più volte il gomito e di avere superato il limite in più di un'occasione. " Fino a che punto ", l'ha esortata a confidarsi la conduttrice di Belve, ricevendo per contro il racconto di un episodio specifico, che la Hunziker rivelò qualche anno fa, facendola finire nell'occhio del ciclone. " Mi è successo di essere ricoverata per questo - ha spiegato la Ramazzotti - mia madre lo ha raccontato in passato. Però se vai a dire che tua figlia è andata in coma etilico poi è logico che per due anni a seguire tua figli è l'ubriacona ".

Aurora Ramazzotti non ha criticato la madre, ma è tornata con la memoria a quando Michelle raccontò i fatti in un'intervista di alcuni anni fa e lei finì al centro delle polemiche. A Belve la 25enne ha ricordato quei giorni con la sua personale versione dei fatti: " Devo dire che sono stata malissimo e mi hanno portato via in ambulanza. Ero minorenne quindi mi hanno portato in pediatria. Non mi ricordo molto, ma il medico il giorno dopo mi ha detto che avevo un tasso alcolemico che un uomo adulto forse sarebbe morto. Mi disse: "Non so se sei una miracolata o hai il fegato di ferro '".