"Ti vogliamo alla Juve": la mamma di Zaniolo manda in estasi i fan

Il campionato di Serie A è ormai fermo da un mese e mezzo con Nicolò Zaniolo che sta recuperando dal suo brutto infortunio al ginocchio rimediato a gennaio contro la Juventus. Il 20enne talento della Roma e del calcio italiano non avrebbe potuto prendere parte ad Euro 2020 con l'Uefa che si è vista poi costretta a rinviare di un anno esatto la competizione per via della pandemia da coronavirus che ha travolto il mondo intero.

Zaniolo è sicuramente uno degli astri nascenti del calcio italiano e nel giro di un anno e mezzo è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante alla Roma e a farsi conoscere agli appassionati di calcio. Non solo la sua figura è stata messo in risalto in questo periodo dato che anche la sexy mamma Francesca Costa ha iniziato ad accumulare tanti consensi su Instagram e nel giro di pochi mesi è schizzata fino agli attuali 297.000 seguaci che non perdono tempo per commentare le sue tante foto che ne mettono in risalto il viso e un fisico mozzafiato.

Diatribe social

La Costa nel corso dei mesi è stata bersagliata e presa di mira negli stadi soprattutto dai tifosi della Lazio che durante il derby e non solo hanno intonato cori contro la mamma del "rivale" Zaniolo. "Li chiamano sfottò, ma gli sfottò sono altri. Mi dicono: “Ci sono sempre stati”, ma non per questo, sono giustificabili. Io uso molto l’ironia, e con mio marito ci abbiamo riso su. Ma non è certo simpatico, mi dispiaceva per mia figlia. Poi le abbiamo un po’ spiegato e... vabbè, pazienza. Ma un ragazzo di 20 anni che non si fa deconcentrare da una cosa così, per me resta un vanto. Nicolò ha le spalle larghe per sopportare anche questo" , questo il commento sbigottito della mamma del giocatore della Roma dopo il derby giocato a inizio stagione.

La Costa ha avuto poi da ridire anche con Fabio Capello che parlando con un altro talento del calcio italiano, Sebastiano Esposito classe 2002 dell'Inter, gli aveva sconsigliato di prendere la strada imboccata da Zaniolo. Non solo, la mamma del talento giallorosso ha anche dovuto subire per ben due volte il furto e il danneggiamento della sua piccola utilitaria ed ha subito l'ironia delle Iene che fecero andare su tutte le furie il figlio.

Follower in visibilio

La Costa, però, ha dimostrato di avere le spalle larghe e non si è mai curata delle critiche ricevute per i suoi tanti selfie postati su Instagram che hanno comunque riscosso sempre un grande successo. L'ultimo in bikini ha raccolto nel giro di poche ore oltre 33.000 mi piace e una serie infinita di commenti di ogni genere. "Se non viene Nicolò alla Juve, almeno vieni tu! Fuoriclasse indiscussa". L'ascesa della mamma di Zaniolo continua inesorabile sui social network e con scatti di questo tipo non si fa fatica a credere che possa presto toccare quota 300.000 follower.