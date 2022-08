Maneskin censurati agli Mtv Video Awards. Cosa è successo sul palco

I Maneskin sono la prima band italiana a vincere il premio per il miglior video alternativo agli Mtv Video Music Awards. L'ennesimo successo conquistato da Damiano, Victoria, Thomas e Ethan è finito, però, in secondo piano a causa della censura messa in atto da Mtv, che ha tagliato una parte dell'esibizione live del gruppo. Il motivo? La bassista è rimasta (involontariamente) in topless.

I Maneskin si sono esibiti ai Video Music Awards di New York con il loro ultimo singolo Supermodel. Sul palco del Prudential Center, Damiano e compagni hanno suonato con la solita grinta e quel pizzico di provocazione, che li caratterizza sin dal loro esordio a X Factor. Il frontman della band si è mostrato davanti al pubblico con un paio di pantaloni in pelle in stile cowboy con il lato B completamente scoperto, mentre Victoria ha sfoggiato un top monospalla con metà seno scoperto ma sapientemente censurato da una stellina in argento.

Mentre la performance era in pieno svolgimento, però, il top di Victoria ha ceduto, lasciandola in topless e la regia, invece di inquadrare gli altri componenti della band, ha preferito riprendere (per circa 40 secondi) le sedie vuote in platea. Una scelta eccessiva viste le performance decisamente hot alle quali il pubblico dei VMA è abituato da anni. E la rabbia del popolo del web è letteralmente esplosa: " MTV ha censurato la presentazione di Maneskin perché Victoria era in topless, quando gli Shore (soprattutto i messicani) hanno visto cose molto peggiori. Nemmeno la televisione dell'Università Cattolica del Cile ha osato farlo", "Sono davvero incaz... che abbiano censurato metà della performance di Maneskin perché è apparso il capezzolo della bassista Victoria De Angelis!! Nel 2022 hanno censurato qualcosa di naturale sul corpo di una donna!!! Dal momento che il culo del cantante era tutto fuori ".

Sulle prime il pubblico ha pensato che la censura della regia fosse scattata per il lato b esposto di Damiano, ma in realtà alcune foto di Victoria circolate in rete hanno svelato quanto successo: " Victoria è stata la causa, non Damiano, purtroppo succede. Ma i VMA non avrebbero dovuto inquadrarla semplicemente... Show must go on e non censurarlo completamente, rovinando la loro performance! Fanc... a MTV!!!!! ". A fare esplodere la polemica dei fan non è stata tanto la censura, quanto il taglio di un terzo dell'esibizione del gruppo. L'obiettivo delle telecamere avrebbe potuto semplicemente puntare verso gli altri componenti della band, garantendo la messa in onda della performance.

I Maneskin non si lasciano, però, toccare dalla polemica e festeggiano l'inatteso premio. "È straordinario. Non ce lo aspettavamo. È un onore. C'erano tanti grandi artisti in gara ", ha dichiarato Damiano David a fine serata, condividendo con i follower dei social network la gioia per il successo ottenuto.