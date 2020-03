Mara Vanier teme il coronavirus: "Mio marito è a rischio"

L’emergenza sanitaria per coronavirus sta coinvolgendo tutti e molti personaggi del mondo dello spettacolo, come Mara Venier, hanno deciso di lanciare il loro messaggio a coloro che li seguono affinchè si resti il più possibile a casa.

La conduttrice di Domenica In, che nell’ultima puntata si è scontrata con Don Mario Pieracci che, nonostante le direttive del Governo, aveva deciso di celebrare a tutti i costi la Santa Messa delle 17, è stata fortemente sostenuta dal pubblico nella sua furia contro il sacerdote. “ Sei un pericolo pubblico, sei sempre stato così, sin dai tempi de La Vita in Diretta mia. Abbiamo sempre discusso – aveva sbottato la Venier - . Ci vuole buonsenso. Non puoi mettere centinaia di persone in Chiesa. Nun se po’ fa. Si può essere un buon cristiano lo stesso anche non andando in Chiesa in questo momento di emergenza gravissima ”.

Le dichiarazioni di “zia Mara”, così come raccontato in una intervista per il settimanale Oggi, sono state molto apprezzate dal Ministro della Salute Roberto Speranza. “ È stata dura, ma ho capito di aver fatto un buon lavoro quando a fine trasmissione ho ricevuto un messaggino dal Ministro della Salute Roberto Speranza: ‘Mara, grazie, ha reso un ottimo servizio al Paese' ”, ha raccontato il volto di Domenica In.

Ma la Venier ha preso a cuore l’emergenza nazionale anche per un motivo ben preciso legato alla sua sfera privata. Come già raccontato, pur non approfondendo i dettagli, il marito Nicola Carraro soffre di alcune patologie che lo rendono un soggetto a rischio Covid-19. Proprio per questo motivo, Mara Venier teme il coronavirus e non ha nascosto la sua paura. “ È un soggetto a rischio. Qualche giorno fa è tornato da Santo Domingo e da allora sta chiuso in casa, non voglio che si muova ”, ha raccontato la conduttrice che ha voluto mandare un messaggio importante anche a tutti i giovani che continuano a uscire da casa.