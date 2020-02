Mara Venier, malore prima della diretta, interviene il medico: "Ho rischiato di non rientrare"

Domenica movimentata per Mara Venier che, come sempre, ha regalato grandi emozioni a ospiti e pubblico presenti nello studio di "Domenica In". La conduttrice, però, questa volta ha avuto un inatteso fuori programma. La Venier è stata, infatti, colpita da un malore mentre si trovava nel dietro le quinte della trasmissione. Un mancamento che ha costretto la produzione a chiedere l'intervento di un medico interno per valutare le condizioni della conduttrice.

Nel pomeriggio domenicale di Rai Uno sono passati dallo studio di Mara Venier, tra gli altri, la cantante Iva Zanicchi e l'attrice Vanessa Incontrada, ma quando è stata la volta del cantautore Gianluca Grignani, la conduttrice ha fatto una confessione davanti alle telecamere. Il cantante si era appena seduto sulla sedia per essere intervistato e ha porto alla padrona di casa un mazzo di splendidi fiori bianchi. Prima di raccontarsi tra musica e vita privata, però Mara Venier ha raccontato del malore che l'ha colpita poco prima della diretta, mentre lei si trovava nel backstage di "Domenica In".