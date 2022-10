Marco Bellavia abbandona il Gf Vip: "Hanno fatto branco"

Marco Bellavia non ha resistito. Dopo gli ultimi difficili giorni passati a lottare contro la negatività, lo sconforto e il desiderio di tornare alla sua vita, il concorrente ha deciso di abbandonare il gioco. La comunicazione ufficiale è arrivata poco fa dal Grande fratello vip, che ha confermato l'uscita del conduttore di Bim Bum Bam agli altri concorrenti. L'addio ha avuto ripercussioni sia nella Casa che all'esterno, sui social network, dove è esplosa prepotente la protesta degli spettatori, che hanno duramente criticato l'atteggiamento ostile che tanti gieffini hanno avuto nei confronti di Bellavia.

Marco Bellavia malattia

Al Gf Vip Marco non è riuscito a farsi apprezzare a pieno dagli altri inquilini. Pur avendo un carattere pacato, il conduttore si è più volte scontrato con alcuni gieffini, finendo al centro di critiche anche pesanti. Con il passare dei giorni è emerso il suo lato più ombroso e sono venuti a galla i suoi disagi psicologici. In confessionale Bellavia ha più volte detto di sentirsi fuori luogo, confuso e oppresso dall'assenza del tempo, che nella Casa è praticamente inesistente. Paure e malesseri comuni in questo reality, non a caso un team di psicologi segue i concorrenti per tutta la durata del programma. E qualcuno all'esterno ha addirittura ipotizzato che Marco Bellavia abbia una malattia psicologica.

Cosa è successo nella Casa

La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stata la lite tra Marco e Giovanni Ciacci sulla nomination. L'opinionista ha accusato Bellavia di discriminarlo per la sua sieropositività e ha troncato ogni rapporto con lui. Anche altri inquilini della Casa, però, hanno messo nel mirino il conduttore, coalizzandosi quasi come un branco contro di lui per emarginarlo. Ginevra Lamborghini è arrivata a definirlo " uno stupido che fa battute di m***a" , infastidita anche solo da " come parla e cammina quel tappone che non è altro. Si merita di essere bullizzato ". Parole durissime che avrebbero accelerato l'uscita di scena di Bellavia. L'unica a mostrargli affetto e appoggio è stata Antonella Fiordelisi, che poche ore prima dell'abbandono aveva cercato di rincuorarlo: " Spero che tu riesca a superare le tue paure" .

Il comunicato ufficiale

Quasi nessuno si è accorto dell'uscita dalla Casa di Marco Bellavia. Nessun saluto, nessun addio per lui prima di varcare la porta rossa per la seconda volta in poche settimane. A comunicare l'uscita dal gioco di Marco è stato il Grande fratello, che ha affidato nelle mani di Attilio Romita la comunicazione ufficiale: " Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci è stato annullato ".

La rabbia del popolo dei social

Come era prevedibile sul web è esplosa la protesta. In molti hanno accusato gli altri concorrenti di avere fatto di tutto per isolare Marco invece di aiutarlo e sostenerlo: " Siete l'esatto fallimento della società. I bulli vincono, il debole perde", "Che vergogna e voi vorreste continuare fino a maggio? Fateli uscire tutti domani perché io questo cast non voglio più vederlo neanche in cartolina", "Non lo ha deciso lui ma è stato messo con le spalle al muro dal bullismo dei concorrenti ormai per lui l’unico modo per salvarsi era abbandonare il gioco ".

Anche il sito DavideMaggio.it, da sempre aggiornato sui programmi tv, ha usato parole durissime contro gli altri inquilini, lasciando intendere, però, che le responsabilità siano anche all'interno del team di psicologi del reality: " Mi risulta che il ritiro di Bellavia al GfVip non sia una scelta del concorrente. E se è vero, come è vero, che condivido in pieno la decisione, è altrettanto vero che deve risponderne chi ha valutato la situazione (per me serissima) e permesso l'ingresso del concorrente. Detto questo, prenderei anche dei provvedimenti seri nei confronti di quegli squallidi coinquilini che, in nome di questa fottuta ricerca della clip, hanno preferito scagliarsi contro questo poveretto anziché includere e aiutare. Vergognatevi ". Un parere condiviso dalla quasi totalità degli spettatori che "piangono" l'uscita di scena di Marco.