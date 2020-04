Marco Carta e il coming out: "Mi chiedevano se fossi etero"

Il vincitore della settima edizione di Amici di Maria De Filippi si è riattivato sui social, per intrattenersi con il mondo esterno e intrattenere i fan in questi difficili giorni di quarantena, disposta nel Belpaese come misura anti-coronavirus. Si tratta di Marco Carta. Che, in una diretta condivisa negli ultimi giorni su Instagram con gli utenti, ha consentito a quest'ultimi di rivolgergli delle domande. E, in occasione del "Q&A" in questione, ha in particolare parlato del suo coming out - di cui tratta il suo libro autobiografico Libero di amare - definendolo un "obbligo".

“Io l’ho vissuto come un obbligo - ha così esordito in diretta, su Instagram-, perché mi chiedevano se fossi etero, gay, bisex, come se a loro cambiasse qualcosa ed è di una tristezza infinita”. L'artista sardo rivelava il suo orientamento sessuale al pubblico televisivo in un'intervista concessa lo scorso ottobre a Domenica live, talk-show condotto da Barbara d'Urso. E, incalzato dalle domande degli utenti, nel suo nuovo intervento social ha proseguito rivolgendo non troppo velatamente un messaggio agli hater: “Oggi potrebbero fermarmi per strada e dirmi ‘sei fro*io’. Ogni tanto ricevo qualche messaggio dove mi scrivono cose del genere. Non provo dolore, provo soltanto profonda tristezza solo per chi lo dice”.

Oltre a parlare del noto coming out, ha anche rivelato al web di non riuscire ancora a superare la paura di sottoporsi ai prelievi per le donazioni di sangue: “Mi piacerebbe, ma ho sempre problemi quando faccio i prelievi”.

Qualcuno, connessosi con lui in diretta su Instagram, gli ha chiesto se avesse intenzione di tornare a calcare il palco del Festival di Sanremo. E un hater gli ha rivolto un attacco, dandogli pubblicamente dello "iettatore": “Non puoi andare a Sanremo. Sei come Mia Martini, porti sfiga”. Ma, all'ultimo attacco social ricevuto, Carta ha prontamente ribattuto rivolgendo al diretto interessato un messaggio piccato: “Hai pure il coraggio di mettere come foto profilo un bambino. Dovresti semplicemente vergognarti di non portare rispetto per l’arte, per la grandissima artista che era Mia Martini”. E ha aggiunto: “Credi ancora in queste cose, provo pena per te. Raccogli i tuoi cocci nella vita e fatti un mea culpa perchè se non lo farai, finirai proprio in tragedia. Mi dispiace dirtelo”.

Marco Carta in quarantena