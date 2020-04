Marco Garofalo, il figlio Alessio lo ricorda a due anni dalla scomparsa: "Ti dedico tutto"

Due anni fa si è spento Marco Garofalo, uno dei coreografi più eclettici e amati della televisione italiana. Per diversi anni è stato anche insegnante nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove ha lasciato il segno per la sua straordinaria vena creativa e quel suo modo di fare schietto. Marco Garofalo non usava giri di parole, ha sempre avuto il dono della sincerità e questo ne ha fatto un personaggio divisivo ma unanime è stato il plauso al suo lavoro. Ballerino e coreografo d'eccezione ma anche padre attento e amorevole e oggi, a distanza di due anni, il figlio Alessio ha voluto lasciare un ricordo del suo boss, come spesso lo chiama sui social, spendendo per lui bellissime parole d'affetto.

" Sono sempre stato molto riservato sulla mia vita privata ma due parole oggi voglio dedicartele ", esordisce il ragazzo, oggi ventiduenne, calciatore. " La mia fortuna è sempre stata quella di avere una visione diversa delle cose e degli avvenimenti che hanno cambiato il corso della mia vita; oggi è un giorno di quelli, due anni passata senza di te, senza la tua voce e senza i tuoi consigli. Due anni in cui, però, ho sempre avuto la lucidità, sin dal primo giorno, di capire che ora sei sereno. Di capire che ora non soffri più e continui a controllare che io non faccia cazzate e vada dritto per la nostra strada ", scrive Alessio Garofalo con tutto l'amore che un figlio può dare al suo genitore. La malattia ha accompagnato Marco Garofalo per lunghi anni. Nonostante questo, il coreografo ha continuato a lavorare ma, soprattutto, è stato un padre presente per Alessio e per Clarissa. Questo è l'aspetto che emerge con maggiore forza dalle parole del ragazzo, secondogenito del Maestro, come tanti ballerini amano chiamarlo: " Non c'è un momento in cui tu non sia tra i miei pensieri, sei la calma ai miei tormenti e la soluzione ai miei problemi. Ti dedico tutto ciò che è stato e tutto quello che verrà. Per sempre 14. "

Le bellissime parole di Alessio Garofalo sono accompagnate da uno scatto vintage di Marco. Una foto in bianco e nero in cui il coreografo appare giovane e bellissimo con i capelli scompigliati e lo sguardo diretto verso una direzione indefinita. Lo sguardo di Alessio ricalca quello del padre nelle foto e nei video presenti nel suo profilo, orgoglioso e fiero come il suo. Il giovane ha potuto regalare al padre la gioia di vederlo esordire in serie B con la maglia del Perugia, un momento che ha riempito di orgoglio il suo cuore. Marco Garofalo è stato lo storico coreografo di Ciao Darwin e tutt'oggi il gruppo di lavoro non può che ricordarlo con grande affetto. Paolo Bonolis e sua moglie Sonia Bruganelli erano particolarmente affezionati a Marco, un amico più che un compagno di lavoro, e così oggi riversano il loro amore sui figli di Garofalo. Alessio e Clarissa, insieme alla loro mamma Rosa, continuano a portare avanti il ricordo del padre, entrato per merito nella storia della televisione italiana eppure non adeguatamente omaggiato.