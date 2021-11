Maretta in casa Ferragni-Fedez: "Gira voce che tra consuocere..."

Tira una brutta aria in casa Ferragni - Fedez. Gli attriti non riguarderebbero la coppia, bensì le consuocere. A lanciare la bomba è l'irriverente Dagospia, che parla di fantomatici contrasti tra la mamma del rapper, Annamaria Berrinzaghi, e la madre di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo. " A Milano gira voce che i rapporti tra loro non sarebbero dei migliori. Le due non si seguono nemmeno su Instagram. Solo un caso? ", ha ironizzato il portale di Roberto D'Agostino. Stando ai pettegolezzi le due consuocere non si andrebbero proprio a genio. Chissà come si mostreranno nella nuova serie The Ferragnez in streaming dal prossimo dicembre. Ma soprattutto: sarà colpa della finta discesa in politica di Fedez, che gli ha procurato un bel po' di soldi ma anche tante critiche? La buttiamo là.

La fuga romantica a Dubai di Wanda Nara e Mauro Icardi non sembra essere servita a mettere a tacere i rumor. In Argentina si continua a indagare sul tradimento del calciatore del Psg con la connazionale China Suarez, attrice e modella. Secondo la stampa sudamericana Maurito sarebbe andato volentieri oltre con La China e avrebbe addirittura sperato in un divorzio, ma i timori per la famiglia lo avrebbero frenato. " Icardi voleva separarsi da Wanda Nara già tanti mesi fa. Ma la sua più grande paura è quella di aver visto quello che ha sofferto Maxi López ", ha dichiarato il giornalista argentino Flavio Azzaro a Secretos Verdaderos. Insomma per molti la riconciliazione sarebbe tutta una questione di soldi (e altro): risparmiati.