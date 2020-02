Marracash: "Elodie? La rivedrò dopo Sanremo". E il sogno è l'Eurovision

Ospite di Fabio Fazio a " Che tempo che fa " il rapper Marracash si è lasciato andare a molte confidenze sul suo conto, parlando n particolare dei suoi esordi, i suoi sogni e su quelli che sono attualmente i progetti musicali in cantiere. Fidanzato con la bella Elodie con cui ha sfornato la hit " Margarita ", suonata e ballata in tutte le spiagge italiane la scorsa estate, proprio sulle domande sulla sua dolce metà il rapper si è chiuso un po'a riccio, come spesso fa, non volendo rivelare molto della sua sfera privata. A quanto pare i due non si vedono da settimane. Nessuna crisi in atto, però.

Come ha spiegato sorridendo Marracash a Fabio Fazio il fatto che Elodie sia in gara a Sanremo li sta tenendo lontani fisicamente, in modo che lei possa concentrarsi al 100% sulla sua performance che è una delle più attese del Festival. " Andrò a trovarla solo alla finale. Non prima perché non voglio agitarla ", ha dichiarato Marracash, lasciando intendere che in giornate intense come queste e, soprattutto alla vigilia dell’inizio ufficiale del Festival, che prenderà il via domani sera, con l'esibizione di tutti i big in gara, è meglio lasciare che ogni artista alle sue prove e alle interviste che già sta rilasciando a media, tv e radio. I due, però, ha assicurato il rapper, si sentono telefonicamente e la sua Elodie è pronta a dare il massimo.

Il sogno resta l’Eurovision. Chi vince il Festival di Sanremo vi accede di diritto come rappresentante della sua nazione in gara e sono tanti, in effetti, i giovani cantanti in gara con questa grande ambizione, perché, come scrivono in molti sui social, " mica vorremo mandare Rita Pavone all’Eurovision? Nelle ultime tre edizioni abbiamo perso ingiustamente, siamo i Leonardo DiCaprio di questo festival visto in tutto il mondo: sempre favoriti, ma non vinciamo mai. Ci serve un giovane che spacchi! ”. In effetti l’anno scorso il vincitore morale dell’Eurovision risultò essere Mahmood. Tutti ricordano la sua " Soldi " che è diventata una hit mondiale grazie all’Eurovision, mentre la canzone vincitrice, quella dell’Olanda, non ha riscontrato alcun successo su youtube, spotify e nelle vendite.

Ora Elodie si presenta al Festival di Sanremo proprio con un pezzo scritto per lei da Mahmood, " Andromeda ", e i critici musicali che hanno avuto modo di ascoltare giorni fa in preview tutti i brani di Sanremo hanno scritto che il suo pezzo che è una vera bomba. Eurovision in vista per la sexy popstar? Intanto c’è da superare lo scoglio di Sanremo e dare il massimo domani e nelle altre serate in cui dovrà esibirsi dal vivo. Elodie è giovane, bella, grintosa e con una gran voce. Se poi testo e musica dovessero rivelarsi vincenti, non le resterà che preparare a maggio le valigie per i Paesi Bassi che ospiteranno l’edizione 2020 dell’Eurovision. E questa volta magari Marracash sarà con lei tutto il tempo, senza dover aspettare la finalissima per poterla riabbracciare.

