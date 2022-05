Massimo Ranieri resta ricoverato: ecco come sta dopo l'incidente

È stata una notte di apprensione per i fan di Massimo Ranieri, il cantante 71enne che venerdì 6 maggio è stato vittima di un incidente da palcoscenico. Ranieri si stava esibendo al teatro Diana di Napoli quando, forse a causa delle luci o di una distrazione, ha appoggiato male il piede su un gradino cadendo rovinosamente sulle tavole del palco. Immediati i soccorsi da parte del personale presente in loco che, accortosi delle condizioni del cantante, ha rapidamente chiamato l'ambulanza. Massimo Ranieri è rimasto a terra evidentemente dolorante e il pubblico è stato invitato a lasciare la sala: il concerto non poteva proseguire, il cantante doveva essere trasferito in ospedale. Questa mattina il bollettino del Cardarelli di Napoli, però, ha rassicurato i suoi seguaci, che ora possono tirare un sospiro di sollievo.

Molti dei presenti a teatro, invece di andare via quando lo spettacolo è stato interrotto, hanno preferito rimanere all'esterno per aspettare notizie di Massimo Ranieri e al passaggio dell'ambulanza hanno urlato cori di supporto e applaudito il loro beniamino. Al momento dell'incidente, lo showman si stava semplicemente portando in cima a una scala scenica dove avrebbe dovuto sedersi per raccontarsi. Un passaggio frequente nei suoi spettacoli, un intermezzo intimo tra una canzone e l'altra, che stavolta è stata causa di incidente e di un grande spavento per tutti i presenti.

I medici dell'ospedale napoletano in cui Massimo Ranieri ha trascorso la notte, però, in mattinata hanno diramato un bollettino medico in cui si riferisce che il cantante ha riportato la frattura di una costola. Ieri si era parlato anche di un trauma cranico e di alcune ferite da suturare. Il peggio, dunque, è passato per Massimo Ranieri, che è ancora ricoverato ma " sveglio e cosciente, stabile emodinamicamente, con respiro spontaneo valido ".