Matilde Brandi è un fiume in piena (e ne ha per tutti): "Maria Teresa è una stratega"

È indaffaratissima Matilde Brandi. Dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip è ospite in molte trasmissioni sia come opinionista sia da intervistata sulla sua esperienza nel reality. Proprio come abbiamo fatto noi, in un orario, quello di cena, in cui dopo essersi rassicurata che le sue due adorate gemelle e suo marito avessero mangiato si rilassa lasciandosi andare al racconto.

È un fiume in piena, con il suo inconfondibile accento romano annulla senza neanche rendersene conto tutte le domande che avevamo preparato, andando a ruota libera. Parlando si infervora quando ricorda alcuni episodi che l’hanno fatta arrabbiare come il “tradimento”. “Preferisco però dire scelta”, dice della sua (ex) amica Stefania Orlando che si è alleata con Tommaso Zorzi. Ma torna a sorridere parlando invece dei suoi “amici” lasciati nella Casa tra cui Elisabetta Gregoraci con cui è sicura si ritroverà anche una volta finito il reality. Saltata quindi la scaletta, cominciamo a parlare della polemica che ha investito Amedeo Goria, “accusato” di aver chiamato in una intervista la figlia bipolare, facendo infuriare la ex moglie Maria Teresa Ruta, concorrente insieme alla figlia Guenda del Grande Fratello Vip.

“Onestamente a me non è sembrato un padre folle Amedeo Goria, piuttosto un genitore che ha esagerato su alcune cose. Questo attacco nei suoi confronti mi sembra esagerato. Sicuramente avrà sbagliato soprattutto nel dire la parola bipolare, ma credo che lui abbia voluto intendere che Guenda è un po’ così: un momento è felice, l’altro magari piange, ma tutti siamo un po’ così, non mi sembra una cosa così grave. Credo si sia posto l’accento più su una parola che sul contesto generale dell’intervista che ha rilasciato”.

Come è stata per lei l’esperienza del Grande Fratello Vip?

“Bellissima anche se a tratti anche crudele. Lì dentro si vive come in un tritacarne dove tutto è amplificato e anche un piccolo gesto assume una valenza enorme. È normale che spesso saltano i meccanismi e i nervi. Le sensibilità di ognuno di noi era messa a dura prova. Nonostante questo, però, è stata un’esperienza positiva perché ho avuto modo di rivalutare alcune cose e anche di ridimensionare il pensiero su alcune persone”.

Prima di entrare ha pensato a come avrebbe affrontato il reality?

“No, sono entrata portandomi dietro soltanto le cose che per me sono fondamentali nella vita, la coerenza, l’amicizia e l’essere sempre vera sia nel male che nel bene, pagandone anche le spese. Al contrario c’erano dei personaggi lì dentro che avevano già fatto alcuni reality e quindi sapevano bene come muoversi”.

Se avesse la possibilità di rientrare nella Casa?

“Pur rimanendo sempre me stessa è chiaro con non rifarei questo reality nella modalità in cui l’ho fatto ora, perché ho già questa esperienza vissuta alle spalle. Anche se, su alcune cose non transigo come la vita privata. Io della mia ne ho parlato pochissimo anche se so che alle persone fuori piace, per questo non ho condiviso l’atteggiamento di Maria Teresa Ruta e di sua figlia Guenda. Penso che tutte le cose che hanno raccontato, anche avendole davvero vissute, sarebbe stato meglio parlarne fuori”.

Quindi ha ragione Maria Teresa a dire che siete diverse?

“Lo sottoscrivo e parlando di questo vorrei spiegare anche la mia accusa nei loro confronti di avere un copione. Loro conoscono esattamente i meccanismi che funzionano all’interno di un reality e sanno bene come metterli in pratica”.

A parte Stefania Orlando chi altro conosceva prima di entrare al Grande Fratello?

“Elisabetta Gregoraci di nome, Maria Teresa e la figlia. Degli altri nessuno ci siamo incontrati nella Casa, la cosa bella però è che quando il reality finirà ci ritroveremo come amici, perché ho visto come hanno pianto quando sono andata via e questo significa che ho lasciato un segno, anche se poi in tv viene fatto passare solo il mio “sclero” (la volta che Matilde ha reso le staffe urlando contro l’altro concorrente Tommaso Zorzi ndr)”.

Perché secondo lei passa solo il suo “sclero”?

“Perché io ho un modo di fare molto diretto, forse troppo e ho sempre detto delle verità. Come è successo nell’ultima puntata quando Tommaso invece di scegliere Stefania Orlando con cui si è legato molto, ha scelto Guenda. Dallo studio ho ricordato a Stefania che questa cosa l’avevo “predetta” suscitando anche una sua reazione molto forte”.

In effetti Stefania Orlando le ha risposto in maniera dura. Eppure prima di entrare eravate amiche. Si è sentita tradita da lei?

“In quella situazione è uscita la vera Stefania, quella arrabbiata perché sapeva perfettamente che stavo dicendo la verità e si è sentita toccata. Però non sono arrabbiata con lei perché puntava molto a fare il Grande Fratello Vip, più di tutti lì dentro. Spesso quando parlavamo le dicevo: “Ma che ti importa, guarda le persone per come sono e se non ti piacciono lasciale stare" un po’ come ho fatto io con Maria Teresa che reputo troppo finta e costruita”.

Eppure c’è chi dice che Maria Teresa è così anche nella vita privata...

“Non ci credo, perché guarda caso, sia lei che Guenda conoscono sempre la modalità migliore per attirare l’attenzione usando determinate modalità e questo perché loro i reality, come ho già detto, li hanno già fatti e sanno come ci si comporta”.

Nella prima settimana lei era stata considerata anche dai social una delle concorrenti più forti, era molto amica di Tommaso, poi con l’entrata di Stefania, le cose hanno cominciato un po’ a cambiare. Forse è questo il motivo?

“Esattamente. Stefania è entrata insieme a Maria Teresa e la figlia una settimana dopo di me e ha potuto vedere le dinamiche e le preferenze della gente dall’esterno, così come il gradimento del pubblico. Ora che sono fuori capisco tante dinamiche come il fatto di avermi attaccato per la mia presunta “egemonia” in cucina. Sono stata accusata di essere troppo presente “ai fornelli”, quando nella realtà dei fatti l’ho fatto solo perché ero, a parte la Contessa che non cucinava, la più grande e consideravo i ragazzi come figli. Questa cosa ci aveva molto unito, ci siamo divertiti scherzavamo, ma appena entrata Stefania mi ha subito fatto sentire in colpa, tanto è vero che mi sono fatta degli scrupoli scusandomi anche”.

Poi cosa è successo?

“Stefania ha subito capito guardandolo dall’esterno prima di entrare, che Tommaso era molto forte sui social con il suo milione di follower agguerriti, quindi si è intromessa e schierata dalla parte più forte. Anche ora questi continui abbracci con Maria Teresa e Guenda altre due concorrenti fortissime non mi convincono. Per carità è un gioco e quindi lei sta giocando però con questo atteggiamento ha voluto un po’ darmi fastidio visto che ero molto benvoluta. Quello che è successo dopo è stata una conseguenza di questo”.

Questi atteggiamenti l’hanno destabilizzata?

“Lo dico tranquillamente non sarei potuta rimanere di più, perché mi avevano messo in condizione di non sopportare più. Nella Casa io creavo dinamiche, loro usano invece situazioni personali per venire fuori ed è una cosa diversa. Tommaso sta scoppiando, Stefania cerca di sostituirmi ma questo è impossibile. Credo di essere uscita al momento giusto, altrimenti mi avrebbero messo contro tutti i ragazzi magari votandoli e sarebbe stato un gioco al massacro e io non ce l’avrei fatta”.

Alla fine da quello che dice, tutti temono le “Rutas”...

“I ragazzi non sono stupidi si sono accorti di tutto e non si mettono contro di loro perché hanno capito, dopo 8 volte che Maria Teresa è stata salvata dal televoto, che sono molto forti. Come ha detto Fulvio: “Maria Teresa e la figlia li faranno fuori uno ad uno fino a che non resteranno solo loro due”.

Cosa sono le cose che l’hanno disturbata della Ruta e sua figlia?

“Come dicevamo siamo diverse. Una madre secondo me dovrebbe dire “Me ne vado per lasciare spazio a mia figlia”. Guenda ha sempre questa presenza ingombrante dietro e non prenderà mai il volo fino a che non la lascerà libera. Maria Teresa attira troppe attenzioni su di sé tirando fuori cose molto personali ed intime, come i figli che non ha avuto dal suo attuale compagno. Non dimentico la cattiveria che mi ha detto riguardo al lavoro dicendo che avevano scelto lei e non me. Tante persone mi hanno scritto che hanno la mia stessa opinione. Per carità sono bravissime giocatrici e vinceranno perché si sono preparate bene. Io purtroppo sono andata un po’ all’arma bianca. Forse dovevo proteggermi di più”.

In che senso?

“Stringere amicizie più strategiche, anche se per come sono fatta io alla fine non ce l’avrei fatta più. Non riesco a far finta di non vedere certe cose che mi hanno dimostrato il grado di intolleranza che non sopportavo più”.

Ad esempio?

“Mi ricordo di una volta che ho aperto il frigorifero, Guenda era seduta di fronte a me e c’era anche Maria Teresa. Ho visto queste confezioni di dessert tipo panna cotta aperti e lasciati lì. Mi è venuto spontaneo dire che se lasciati in quel modo si riempiono di batteri e ho chiesto se potevo buttarli via. Mi sono sentita rispondere da Guenda con tono saccente di superiorità: “Ma cosa dici? Lo sai che la gente muore di fame”, detto come se io mi divertissi a sprecare il cibo. Ingenuamente ho chiesto: ”Lo mangi?”. Lei ha chiuso gli occhi sospirando e cominciando a contare a voce alta come a volersi trattenere. In quel frangente è intervenuta la madre dicendo: “Io le ho insegnato che il cibo non si spreca” ribadendo la cosa come se io fossi veramente una che il cibo lo butta” cosa completamente diversa da quello che avevo detto io".

Da cosa è nata la vostra antipatia?

“Da un discorso fatto all’inizio su mio padre. Raccontando della sua morte dissi: “Sono stata felice che sia morto in casa e non in una struttura”. Maria Teresa ha completamente rivoltato le mie parole come se io avessi accusato infermiere e badanti delle strutture. Ha detto inoltre: “Io non vorrei mai che i miei figli mi vedessero così, quelli che gestiscono le case di cura sono persone eccezionali”. Un po’ se vogliamo lo stesso modo in cui voleva far intendere che io buttavo il cibo. Visto tutto questo come faccio a rispondere quando mi chiedono se mi sta ancora antipatica? Qui non si tratta di questo, ma di una persona che sa perfettamente come cambiare le carte in tavola risultando perfetta e innocente in tv. Visto che queste cose io non le sopporto è anche normale che mi è capitato di perdere la pazienza”.

È stata attaccata quando ha mandato un messaggio molto “battagliero” ai ragazzi nella Casa e poi quando li ha incontrati faccia a faccia ha moderato i toni. È stata una scelta?

“Quello usato nel video era un tono ironico e non pensavo di suscitare questa agitazione, anche perché Fulvio aveva detto cose molto più cattive delle mie. Non mi sembra di aver attaccato Tommaso e a Maria Teresa ho detto quello che già sapeva ovvero che per me usava un copione. A Guenda ho solo dato il consiglio di non piangersi troppo addosso ma cercare un modo di attirare su si sé l’attenzione. Quando ho fatto il faccia a faccia non era mia intenzione farmi uscire “la giugulare” (arrabbiarmi ndr) ma questo non vuol dire che io sia stata tenera, ho detto tutte le cose che dovevo ma con toni pacati. Non è che perché sono andata su di giri una vola tutti si aspettano che io sia sempre Hulk”.

Si parla tanto dei due gruppi nella Casa, è così?

“Il primo gruppo si è formato durante la prima settimana perché si sono ritrovati nella Casa persone caratterialmente simili che sono tutt’ora molto unite come Pierpaolo e Enock. Hanno estrazione sociale uguale e amano tutti le stesse cose, il calcio, lo sport e le ragazze. Poi c’ero io che avendo due figlie adolescenti e con la scuola di ballo ero un po’ considerata una mamma che li capiva. È stato naturale, ridevamo, scherzavamo e neanche pensavamo al gioco. Quando è arrivato il secondo gruppo e già conosceva le dinamiche come ho più volte detto, sono entrati i veri strateghi. Tommaso la prima settimana era molto tranquillo però essendo lui quello che ha instaurato le dinamiche della Casa, Maria Teresa, Guenda e Stefania hanno capito subito che era il più forte e si sono alleate con lui. Quando io in quel periodo venivo sempre votata come la migliore, sono subito diventata una loro antagonista ed è così che si sono formate le due fazioni”.

Lei che errori ha commesso?

“Parlando strategicamente anche io avrei dovuto allearmi, ma preferisco il percorso che ho fatto piuttosto che fare la gregaria di Tommaso”.

Ha detto di essere comunque affeziona a Tommaso, ma al tempo stesso ci ha discusso varie volte, perché?

“Ho sempre detto che Tommaso è una persona fantastica, un ragazzo estremamente intelligente anche se alle volte è un “po troppo”. Mi ricordo i primi tempi parlava spesso di sesso anche usando toni molto “colorati”. Ad un certo punto ho detto basta. “Sono le tre di pomeriggio - gli ho detto - sono una mamma cerchiamo di parlare anche di altro”. Apriti cielo, a questa conversazione si è anche unita Franceska che ha cominciato a dire cose del tipo: “Perché se un uomo va con tante donne è fico invece una donna che va con tanti uomini no?”. Sono stata accusata di essere una mamma bigotta: “Se tua figlia vuole avere tanti rapporti in un mese non può farlo?” mi sono sentita dire. Ovviamente non penso che sia una cosa normale e l’ho detto chiaramente, perché se mia figlia frequentasse più di un uomo al mese io come madre qualche domanda me la farei. Questo per dire che alla fine cosa passava? Che ero una bigotta".

Una curiosità, visto che lei è molto amica di Elisabetta Gregoraci, cosa ne pensa dell’amicizia "speciale" con Pierpaolo?

“Difenderò sempre Elisabetta, nonostante come tutti possa avere dei difetti, ma credo che lei è così com’è. Forse qualcuno fuori che l’aspetta c’è, ma lei non mi ha mai parlato di questo perché è molto riservata su queste cose. Pierpaolo è un ragazzo meraviglioso e io mi auguro che vinca ma con lei è molto pressante, soprattutto perché Elisabetta le ha fatto capire che non può nascere una cosa sotto i riflettori. Non sono d’accordo con quelli che dicono che lei lo illude. Lei ovviamente lì dentro ci deve rimanere e in Pierpaolo trova conforto. Però anche Pierpaolo se le vuole bene deve anche saper rispettare la sua volontà e magari aspettare di uscire per vedere poi se le cose cambieranno”.